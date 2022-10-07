Отец и трое сыновей погибли от отравления газом в Алматинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Несчастный случай произошел в дачном массиве Жомарт близ села Ащибулак Илийского района Алматинской области. Вечером 6 октября около 18:00 на пульт дежурной части ДЧС поступило сообщение об отравлении газом четырех человек.



"На место происшествия незамедлительно была направлена оперативная группа, исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС, следственно-оперативная группа из Управления полиции Илийского района и скорая медицинская помощь.



По приезде на место вызова было установлено, что 52-летний мужчина, а также старший 13-летний сын и двое младших 8-летних сыновей получили отравление от газового баллона с пропаном", - сообщили в региональном ДЧС.



Как оказалось, погибший мужчина подключил 25-литровый баллон к самодельной газовой отопительной печи, которая была смонтирована кустарным путем.



"Семья переехала из Тараза два месяца назад и является владельцем жилья. 49-летняя мать и супруга погибших работает поваром в одной из школ Илийского района.



Утром 6 октября около 05:00 супруг отвез ее на работу и отправился домой к сыновьям. Ориентировочно в 16:00 она вернулась домой и обнаружила тела сыновей и супруга без признаков жизни", - добавили в ведомстве.



Предварительной причиной смерти, по данным ДЧС, послужило отравление пропановой смесью.



"Во избежание несчастных случаев при эксплуатации газовых приборов ДЧС Алматинской области просит граждан соблюдать следующие правила и рекомендации:



-установка нового отопительного оборудования должна производиться квалифицированными специалистами;



-запрещаются любые самовольные действия с газовым оборудованием, проведение газификации без соответствующих разрешений, привлечение случайных лиц для ремонта и перестановки газовых приборов. Все виды работ, связанные с газом, должны выполняться только специализированными организациями;



- приобретать газовые баллоны и газовое оборудование следует только в специализированных организациях, имеющих сертификаты на реализацию данной продукции. Ведь ответственность за безопасную эксплуатацию работающих газовых приборов и их содержание в надлежащем состоянии несут их владельцы. Никогда не покупайте газовые приборы, в том числе газовые баллоны, у посторонних лиц. Обязательна ежегодная проверка газового оборудования специалистами", - подытожили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.