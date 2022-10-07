Российским эмигрантам предложили явиться в военкоматы, чтобы сняться с воинского учёта

Соответствующая инструкция появилась на правительственном портале.
На российском правительственном сайте "Объясняем.рф"
появилась короткая инструкция по снятию с воинского учёта для граждан РФ, постоянно проживающих за пределами России.
"Для снятия с воинского учёта (как и для постановки на него) гражданин должен лично явиться в военкомат и подать письменное заявление с указанием причины снятия и нового места жительства", – говорится в сообщении на сайте.
Неделей ранее президент России Владимир Путин поручил уполномоченным структурам отпустить по домам граждан, мобилизованных без оснований. Призыву подлежат военнослужащие запаса, имеющие опыт службы в армии и востребованную воинскую специальность. Тем не менее во многих регионах РФ, по сообщениям СМИ, повестки вручали не только отслужившим резервистам, но и тем, кто не может быть мобилизован по состоянию здоровья, а в некоторых случаях – студентам, инвалидам и даже женщинам.
В конце сентября после объявления мобилизации в России приток мигрантов из РФ в Казахстан увеличился в 2-3 раза, резко повысилась нагрузка на ЦОНы и увеличились цены на аренду жилья. В МВД сообщили, что большинство россиян, прибывших в страну, путешествовали транзитом и уже покинули Казахстан.
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