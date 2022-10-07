Швеция назвала причину утечек на газопроводах "Северный поток"

Правоохранительные органы Швеции завершили осмотр мест взрывов на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" и заявили, что причиной утечек стала преднамеренная атака, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.



Как сообщила служба государственной безопасности Швеции, продолжающееся расследование подтвердило, что взрывы на прошлой неделе нанесли значительный ущерб трубопроводам "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" у берегов Швеции и Дании.



Расследованием причин повреждения занимаются в Германии, Дании и Швеции. По данным правоохранительных органов, результаты предварительного расследования "усилили подозрения в серьезном саботаже". В ходе осмотра мест взрывов шведские правоохранители произвели выемки для анализа, но подробности об анализе не предоставлены.



"Оценка соответствующих ведомств теперь однозначная - это результат предумышленных действий. Речь не идет о случайной аварии", - заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, добавив, что власти пока не располагают информацией о том, кто может стоять за всем этим.



Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в свою очередь заявил, что мир должен быть готов к новым атакам.



Напомним, ночью 26 сентября в газопроводе "Северный поток - 2" упало давление. Снижение зафиксировали в трубе А. Также падение давления было зафиксировано на обеих нитках "Северного потока - 1", в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм. В зонах утечек установили пятимильные запретные зоны для судоходства. После взрывов на "Северных потоках" возбуждено дело об акте международного терроризма.



2 октября Датское энергетическое агентство сообщило, что на двух трубопроводах "Северного потока - 1" стабилизировалось давление и прекратилась утечка газа.

