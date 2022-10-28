Казахстанский студент пропал при странных обстоятельствах в Турции

В турецком городе Измир пропал казахстанский студент. Информацию подтвердили в МИД, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Ранее в соцсетях родные пропавшего студента рассказали, что Рауан Дарханулы и три его сокурсника вечером 22 октября вышли из кампуса университета Dokuz Eylul University, чтобы поужинать в местном заведении. По словам сокурсников Рауана, когда они вышли из кафе, Рауан обнаружил пропажу смартфона. Он снова зашел в заведение искать свой смартфон и не вернулся.
"Сокурсники через некоторое время пошли за ним, но его не нашли и вернулись в кампус университета. А Рауан не вернулся. Потом, на следующий день, эти ребята заново пошли в заведение, где они ужинали, и нашли там смартфон Рауана", - говорится в сообщении родных казахстанского студента.
Сообщается, что мама пропавшего студента Раушан Ногайбаева обратилась к руководству университета и в полицию города Измира. Ей сообщили, что полиция ведет поиски и пока никаких новостей нет.
Редакции Tengrinews.kz еще не удалось связаться с родными пропавшего казахстанского студента.
В МИД Казахстана сообщили, что в курсе произошедшего.
"Обращение к турецким властям было, полиция ищет", - сообщили в пресс-службе МИД.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.