Казахстанский студент пропал при странных обстоятельствах в Турции

В турецком городе Измир пропал казахстанский студент. Информацию подтвердили в МИД, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Ранее в соцсетях родные пропавшего студента рассказали, что Рауан Дарханулы и три его сокурсника вечером 22 октября вышли из кампуса университета Dokuz Eylul University, чтобы поужинать в местном заведении. По словам сокурсников Рауана, когда они вышли из кафе, Рауан обнаружил пропажу смартфона. Он снова зашел в заведение искать свой смартфон и не вернулся.



"Сокурсники через некоторое время пошли за ним, но его не нашли и вернулись в кампус университета. А Рауан не вернулся. Потом, на следующий день, эти ребята заново пошли в заведение, где они ужинали, и нашли там смартфон Рауана", - говорится в сообщении родных казахстанского студента.



Сообщается, что мама пропавшего студента Раушан Ногайбаева обратилась к руководству университета и в полицию города Измира. Ей сообщили, что полиция ведет поиски и пока никаких новостей нет.



Редакции Tengrinews.kz еще не удалось связаться с родными пропавшего казахстанского студента.



В МИД Казахстана сообщили, что в курсе произошедшего.



"Обращение к турецким властям было, полиция ищет", - сообщили в пресс-службе МИД.

