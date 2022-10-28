Цены на природный газ упали в Европе

Цены на природный газ упали на фоне ослабления опасения по поводу зимнего дефицита в Европе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The National.



Фьючерсы на голландский газ TTF в последний раз торговались по цене 107,38 евро за мегаватт-час, что на 5,4 процента меньше, чем в прошлую пятницу.



Европейские фьючерсы на газ упали до 93,35 евро за мегаватт-час в начале этой недели, что является самым низким показателем с середины июня.



"Снижение связано с тем, что хранилища в Европе в настоящее время находятся на высоком уровне. Прогнозируемая температура также выше нормы на предстоящую европейскую зиму", - пояснила аналитик Rystad Energy Николин Бромандер.



Перед началом зимы объемы хранения газа в Европе перешагнули отметку в 90 процентов, поскольку страны ЕС переходят с газа на использование угля или нефти для запуска своих электростанций и поддержания работы промышленности, а также увеличивают импорт сжиженного природного газа (СПГ).



Уровни хранения в Германии, которая имеет крупнейшие складские центры в ЕС, составили 96 процентов, превысив целевой показатель к 1 ноября.



Хранилища Великобритании заполнены, в то время как Австрия и Венгрия к ноябрю превысили целевой показатель ЕС в 80 процентов.

