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Юношу-маугли держали взаперти в одном из гаражей Темиртау

Просмотров:569 Опубликовано: Сегодня, 17:16
Юношу-маугли держали взаперти в одном из гаражей Темиртау
Фото:elements.envato.com
О судьбе несовершеннолетнего, которого держали взаперти в гараже, корреспонденту Tengrinews.kz рассказала жительница Темиртау Наталья Иванова. Она сообщила, что парень рос в приемной семье и сильно отстает в развитии. По словам женщины, мальчик не умеет ни писать, ни читать и абсолютно ни с кем не общается.

"Мальчик как Маугли. Он рос в приемной семье. Где его настоящие родители, неизвестно. Также говорят, что у приемных родителей нет даже документов об усыновлении и свидетельства о рождении. Поэтому, наверное, он и не ходил в школу. Они не справлялись с ним и запирали в гараже", - рассказала жительница Темиртау.


В пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области прокомментировали ситуацию. На официальный запрос корреспондента Tengrinews.kz в ведомстве сообщили, что заточенный в гараже юноша был найден еще в августе.

"В начале августа сотрудниками полиции города Темиртау по поступившему вызову в одном из гаражей обнаружен подросток, лишенный свободы. Установлена жительница города Темиртау, занимавшаяся его ненадлежащим воспитанием. По данному факту зарегистрированы уголовные дела по статье 126 УК РК "Незаконное лишение свободы" и статье 141 УК РК "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Также в ведомстве добавили, что на сегодняшний день все участники событий установлены и допрошены. Проведены необходимые экспертизы. Расследование продолжается.


Источник: Tengrinews.kz
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