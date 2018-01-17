Что ждет автомобильную отрасль Казахстана в 2018 году

Ассоциация казахстанского автобизнеса прогнозирует рост продаж новых автомобилей до 62 тысяч единиц в 2018 году, передает Today.kz. По сравнению с 2017-м, продажи которого завершились на отметке 50 779 автомобилей, рост составит 22 процента. Об этом стало известно на пресс-конференции АКАБ в Алматы.
Вице-президент Ассоциации казахстанского Автобизнеса Анар Макашева рассказала о трендах автомобильной отрасли на 2018 год.
"В 2017 году стартовала программа утилизации. Это значит, что казахстанцы могут сдать свой старый автомобиль на утилизацию и получить за это денежную премию. Также есть возможность поменять старый автомобиль на сертификат, чтобы получить скидку на покупку отечественного автомобиля. Эта программа стимулировала потребителей приобретать новые автомобили, и в 2018 году мы ожидаем новый всплеск", - отметила Макашева.
По ее словам, одним из трендов 2018 года в Казахстане является переход на альтернативные виды топлива. Ежемесячно в стране около 10 тысяч автомобилей устанавливают газобалонное оборудование.
"В стране все больше техники, особенно - коммерческой, которая использует газ. В 2018 году будут новинки, которые представлены в виде электрических автомобилей. В 2017 году уже было представлено несколько моделей", - сказала Макашева.
В 2017 году в Казахстане поставлены на учет электрокары и гибриды на сумму около 6,3 миллиона долларов.
По словам вице-президента АКАБ, в Казахстане продолжится развитие кредитования в автомобильной отрасли. Банковская ставка - четыре процента годовых - сохранится на прежнем уровне.
"Понятно, что процентные ставки достаточно высокие для казахстанского рынка. Но, в целом, государственная программа поддержки производителей под четыре процента годовых дала свой результат. В 2018 году этот тренд продолжится. Государство уже выделило порядка 10 миллиардов тенге на поддержку автопрома, и в начале этого года казахстанцы снова могут приобретать автомобили отчественного производства по ставке в четыре процента годовых в кредит через банки второго уровня, и под три процента годовых в лизинг для коммерческой техники", - добавила Анар Макашева.
При этом она подчеркнула, что лизинг предоставляется на срок от 37 месяцев, что является самым удобным и комфортным способом приобретения автомобилей для казахстанских предприятий.
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