Исключить яйца I категории из социально-значимых продуктов могут в РК

В правительстве Казахстана могут принять постановление, в котором пересмотрят список социально-значимых продовольственных товаров



Правительство Казахстана предлагает изменить категорию яиц с первой на вторую в перечне социально-значимых продовольственных товаров.



Согласно опубликованному проекту постановления, изменения предлагается внести в перечень социально-значимых продовольственных товаров от 2010 года.



В новой редакции предлагается заменить слова "рис шлифованный (круглозерный, весовой)" на "рис шлифованный (весовой)". Слова "сахар белый – сахар-песок" могут заменить на "сахар-песок".



Кроме того, куриные яйца первой категории могут заменить на куриные яйца второй категории.



"С2 дешевле чем С1, поэтому в социальной корзине должно быть яйцо С2. Категория С1 и С2 отличаются только весом, в то время как энергетическая и пищевая ценности яиц обеих категорий одинаковая. Доля яйца С2 позволяет закрыть потребность социальным слоям населения", - говорится в обосновании изменений.



Согласно казахстанскому законодательству, социально-значимые продовольственные товары - это товары, которые предусматривают "удовлетворение потребностей организма человека в основных пищевых веществах и энергии для сохранения активной и здоровой жизни". Их перечень утверждается правительством республики.





Отметим, что в нынешней редакции в список входят:



Мука пшеничная первого сорта

Хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой)

Рожки (весовые)

Крупа гречневая (ядрица, весовая)

Рис шлифованный (круглозерный, весовой)

Картофель

Морковь столовая

Лук репчатый

Капуста белокочанная

Сахар белый – сахар-песок

Масло подсолнечное

Говядина (лопаточно-грудная часть с костями)

Мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью

Молоко пастеризованное 2,5% жирности в мягкой упаковке

Кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке

Масло сливочное (несоленое, не менее 72,5 % жирности, без наполнителей и растительных жиров)

Яйцо куриное (I категория)

Соль поваренная пищевая (кроме "Экстра")

Творог: 5%– 9% жирности