Исключить яйца I категории из социально-значимых продуктов могут в РК

В правительстве Казахстана могут принять постановление, в котором пересмотрят список социально-значимых продовольственных товаров
Правительство Казахстана предлагает изменить категорию яиц с первой на вторую в перечне социально-значимых продовольственных товаров.
Согласно опубликованному проекту постановления, изменения предлагается внести в перечень социально-значимых продовольственных товаров от 2010 года.
В новой редакции предлагается заменить слова "рис шлифованный (круглозерный, весовой)" на "рис шлифованный (весовой)". Слова "сахар белый – сахар-песок" могут заменить на "сахар-песок".
Кроме того, куриные яйца первой категории могут заменить на куриные яйца второй категории.
"С2 дешевле чем С1, поэтому в социальной корзине должно быть яйцо С2. Категория С1 и С2 отличаются только весом, в то время как энергетическая и пищевая ценности яиц обеих категорий одинаковая. Доля яйца С2 позволяет закрыть потребность социальным слоям населения", - говорится в обосновании изменений.
Согласно казахстанскому законодательству, социально-значимые продовольственные товары - это товары, которые предусматривают "удовлетворение потребностей организма человека в основных пищевых веществах и энергии для сохранения активной и здоровой жизни". Их перечень утверждается правительством республики.
Отметим, что в нынешней редакции в список входят:
Мука пшеничная первого сорта Хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой) Рожки (весовые) Крупа гречневая (ядрица, весовая) Рис шлифованный (круглозерный, весовой) Картофель Морковь столовая Лук репчатый Капуста белокочанная Сахар белый – сахар-песок Масло подсолнечное Говядина (лопаточно-грудная часть с костями) Мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью Молоко пастеризованное 2,5% жирности в мягкой упаковке Кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке Масло сливочное (несоленое, не менее 72,5 % жирности, без наполнителей и растительных жиров) Яйцо куриное (I категория) Соль поваренная пищевая (кроме "Экстра") Творог: 5%– 9% жирности
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