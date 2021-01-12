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Исключить яйца I категории из социально-значимых продуктов могут в РК

Просмотров:1173 Опубликовано: Сегодня, 12:45
Исключить яйца I категории из социально-значимых продуктов могут в РК
© Sputnik / Наталья Горшкова
В правительстве Казахстана могут принять постановление, в котором пересмотрят список социально-значимых продовольственных товаров

Правительство Казахстана предлагает изменить категорию яиц с первой на вторую в перечне социально-значимых продовольственных товаров.

Согласно опубликованному проекту постановления, изменения предлагается внести в перечень социально-значимых продовольственных товаров от 2010 года.

В новой редакции предлагается заменить слова "рис шлифованный (круглозерный, весовой)" на "рис шлифованный (весовой)". Слова "сахар белый – сахар-песок" могут заменить на "сахар-песок".

Кроме того, куриные яйца первой категории могут заменить на куриные яйца второй категории.

"С2 дешевле чем С1, поэтому в социальной корзине должно быть яйцо С2. Категория С1 и С2 отличаются только весом, в то время как энергетическая и пищевая ценности яиц обеих категорий одинаковая. Доля яйца С2 позволяет закрыть потребность социальным слоям населения", - говорится в обосновании изменений.

Согласно казахстанскому законодательству, социально-значимые продовольственные товары - это товары, которые предусматривают "удовлетворение потребностей организма человека в основных пищевых веществах и энергии для сохранения активной и здоровой жизни". Их перечень утверждается правительством республики.


Отметим, что в нынешней редакции в список входят:

Мука пшеничная первого сорта
Хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой)
Рожки (весовые)
Крупа гречневая (ядрица, весовая)
Рис шлифованный (круглозерный, весовой)
Картофель
Морковь столовая
Лук репчатый
Капуста белокочанная
Сахар белый – сахар-песок
Масло подсолнечное
Говядина (лопаточно-грудная часть с костями)
Мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью
Молоко пастеризованное 2,5% жирности в мягкой упаковке
Кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке
Масло сливочное (несоленое, не менее 72,5 % жирности, без наполнителей и растительных жиров)
Яйцо куриное (I категория)
Соль поваренная пищевая (кроме "Экстра")
Творог: 5%– 9% жирности


Источник: sputnik.kz
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Комментарии ( 4 )

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kaireke (Посетители) Сегодня, 14:39
Значит цена на яйца больше не вернется к старой, т. к. в продаже будут только первой категории.
 
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G32 (Посетители) Сегодня, 13:45
Вот и до нас добрался "девяток яиц".

Ну хотя бы признают факт, что уровень жизни просел, а уровень инфляции сильно возрос. Правда сделать ничего не могут.

Уровень жизни упал из-за бездействия чиновников и из незаинтересованности в проблемах страны. Ведь у них всё есть.

Уровень инфляции и повышение цен связанны с бесприцендентным уровнем раздачи кредитов налево и направо и всем подряд. В экономике серьёзные проблемы...

А если к этому прибавить ещё и тот факт, что так называемые "социально значимые продукты" и цены на них отталкиваются от максимально худшего качества этих продуктов - то становится не весело, как бы.
 
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  • Vohazab
  • Сергей Владимиров
  • Aktauskii
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 13:03
проще исключить, чем обеспечить доступность.
проще запретить, чем сделать приемлемым для людей.

в этом вся проблема чинуш - нет мозгов. спичечный коробок не наберется даже если со всех собрать.
ничего не могут. ни решить, ни обеспечить, ни тем более возглавить и добиться хоть какого то результата.
 
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  • Vohazab
  • Сергей Владимиров
  • Aktauskii
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 12:51
вспоминается российский депутат, предлагавшая жить на макарошках и кефире

я вот, например, не припомню в магазинах яйца, помеченные 2 категорией. Их просто в продаже не будет - "доступных" яиц

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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