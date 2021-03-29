Застрявшее в Суэцком канале судно сняли с мели

Застрявшее в Суэцком канале судно Ever Given сняли с мели. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Однако неизвестно, когда возобновится движение.
Ранее бывший член Федеральной комиссии США по энергорегулированию (FERC), управляющий директор компании Branko Terzic & Associates LLC. Бранко Терзич заявил, что цены на нефть и газ в краткосрочной перспективе могут вырасти, однако долгосрочные последствия блокировки прохода судов в Суэцком канале из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given будут минимальными.
Гигантское судно Ever Given, находящееся в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group, село на мель 23 марта в южной части Суэцкого канала, которая не имеет дублеров. Оно следовало из Китая в Роттердам (Нидерланды). По предварительным данным, контейнеровоз случайно отклонился от курса из-за сильного ветра.
Утром 27 марта судно удалось немного подвинуть после того, как из района происшествия извлекли порядка 20 тысяч тонн грунта. Это было первым успехом с начала работ по освобождению контейнеровоза, преграждающего путь 321 судну. Позже стало известно, что начала двигаться застрявшая в песке носовая часть контейнеровоза.
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