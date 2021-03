Судно Ever Given перед блокировкой Суэцкого канала совершило траекторию, которая напоминает мужские гениталии. В фирме оператора корабля назвали случившееся чистым совпадением, сообщает Der Spiegel.Треккинговый сервис VesselFinder ранее опубликовал снимок, на котором видно, что судно совершило круговые маневры. В итоге траектория образовала фаллический символ.В фирме-операторе Ever Given обратили внимание на то, что в этом нет ничего необычного. Такая траектория образовалась из-за того, что судно перед заходом в канал меандрирует.Контейнеровоз застрял в Суэцком канале. Из-за этого там застряли танкеры. Что касается попавших в пробку российских грузов, их стоимость оценивается в 160 миллионов долларов.