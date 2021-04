Фильм "Борат 2" установил рекорд Гиннесса

Немногие знают, но полное название "Бората 2": "Следующий фильм о Борате: Передача огромной взятки американскому режиму для получения выгоды некогда славным народом Казахстана"



НУР-СУЛТАН, 2 апр — Sputnik. Нашумевший фильм "Борат 2" установил рекорд Гиннеса как фильм с самым длинным названием в истории кинопремии "Оскар", сообщила в своем Twitter Книга рекордов Гиннеса.



​Полное название "Бората 2" — "Следующий фильм о Борате: Передача огромной взятки американскому режиму для получения выгоды некогда славным народом Казахстана" (Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan).



"Борат 2" номинирован на "Оскар"



Первый фильм про Бората вышел в 2006 году, второй - в конце 2020 года. По сюжету второй кинокартины, журналист Сагдиев вновь оказывается в США, где исследует политическую жизнь страны перед президентскими выборами. Фильм был задуман как сатира на американское невежество и предрассудки.



1 марта "Борат 2" был признан лучшей комедией на церемонии вручения престижной премии "Золотой глобус".