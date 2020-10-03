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Активисты добиваются запрета фильма «Борат 2»

Просмотров:252 Опубликовано: Сегодня, 15:32
Активисты добиваются запрета фильма «Борат 2»
Фото liter.kz
По их мнению, кинолента, которая еще не вышла, оскверняет и унижает Казахстан.

Активисты создали петицию о запрете продолжения фильма «Борат 2» и направили ее Министерству культуры РК, передает Liter.kz.

Авторы петиции заявляют, что фильм британского комика Саши Барона Коэна полон расизма и ксенофобии. Кинолента оскверняет, унижает Казахстан и его жителей.

«К тому же кадры из этого фильма абсолютно не совпадают с реальностью. Хорошо, если фильм был бы снят о стране, которую придумал сам автор. Но нет, этот фильм высмеивает настоящую страну, где живут настоящие люди, — говорится в петиции.

По словам авторов петиции, казахстанцам постоянно приходится объяснять иностранцам, что фильм был шуткой.

«Но, как мы видим, это больше похоже на неуважение к стране и народу, чем на шутку. Надеюсь, вы понимаете, что мы пытаемся вам донести», — заключили авторы петиции.

Отметим, что после публикации первого трейлера «Борат 2» активисты запустили в социальных сетях хештег #cancelborat, под которым пользователи Сети писали, почему надо запретить фильм. Многие посчитали, что кинолента Саши Барона Коэна – это культурная апроприация (социологическая концепция, согласно которой заимствование или использование элементов одной культуры членами другой культуры рассматривается как в значительной степени отрицательное явление).

1 октября авторы фильма «Борат 2» создали в Twitter фейковый аккаунт правительства Казахстана, где объявили Дональда Трампа победителем первых президентских дебатов.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры и спорта РК не сможет запретить к показу в Казахстане сиквел фильма про Бората, если прокат будет не в кинотеатрах.

Отметим, что сиквел фильма про казахстанского журналиста будет носить очень длинное название – Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan («Борат: подарок в виде порнографической обезьянки вице-президенту Майклу Пенсу, который принесет пользу недавно поредевшей нации Казахстана»).


Источник: liter.kz
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