"Борат" в гробу: алматинцы снова собрались у генконсульства США

Активисты требуют запретить показ обеих частей фильма "Борат" на территории США

Самодельный гроб с надписью: "Отвезите в Америку, похороните на Родине

АЛМАТЫ, 29 окт — Sputnik. Активисты в Алматы устроили пикет с плакатами, лозунгами, речевками и даже гробом у здания генерального консульства Соединенных Штатов Америки. Таким образом они пытаются добиться запрета на показ "Бората" в США. Активисты также подписали по этому поводу петицию.Алматинцы принесли гроб с фотографией Бората к генконсульству США.Группа людей пришла к зданию дипломатической миссии Америки в Алматы в четверг, 29 октября. Они принесли с собой плакаты с различными лозунгами на трех языках: "Stop racism and discrimination against Kazakhs living in the USA" ("Прекратите расизм и дискриминацию казахов, живущих в США"), "Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала", "Those that live in glass houses should not throw stones" ("Те, кто живет в стеклянных домах, не должны бросать камни").Кроме того, активисты принесли с собой самодельный гроб, сделанный из пенопласта. На крышке имеется надпись: "Отвезите в Америку, похороните на Родине".В самом гробе между тем находится фотография Бората в полный рост, накрытая флагом Соединенных Штатов Америки."В Америке происходит все то, что показано в фильме (...). Несмотря на это, там выпускается фильм, который показывает дискриминацию, расизм казахов, живущих в Америке. Даже Трамп раскритиковал Бората, но не запрещает его в своей стране", - сказала организатор мероприятия Сулубике Жаксылыкова.В какой-то момент собравшиеся начали скандировать: "Саша, сдохни. Пусть сдохнут все актеры фильма". После этого они имитировали плач по "скончавшимся".Еще активисты принесли петицию против показа фильма в Америке. Организаторы рассказали, что если фильм не запретят, то они проведут экспертизу для установления факта расизма и дискриминации. После этого есть планы подать иск в международный суд.Кроме того, активисты пообещали, что на следующей неделе проведут такое же мероприятие у консульства Великобритании.На месте были и представители акимата – они уведомили собравшихся, что пикеты и демонстрации надо утверждать с властями. Сегодняшний пикет – несанкционированный.К активистам до сих пор никто не вышел из генконсульства США.