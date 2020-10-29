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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"Борат" в гробу: алматинцы снова собрались у генконсульства США

Просмотров:532 Опубликовано: Сегодня, 13:31
"Борат" в гробу: алматинцы снова собрались у генконсульства США
© Sputnik / Тимур Батыршин
АЛМАТЫ, 29 окт — Sputnik. Активисты в Алматы устроили пикет с плакатами, лозунгами, речевками и даже гробом у здания генерального консульства Соединенных Штатов Америки. Таким образом они пытаются добиться запрета на показ "Бората" в США. Активисты также подписали по этому поводу петицию.
Алматинцы принесли гроб с фотографией Бората к генконсульству США.

"Борат" в гробу: алматинцы снова собрались у генконсульства США

Активисты требуют запретить показ обеих частей фильма "Борат" на территории США


Группа людей пришла к зданию дипломатической миссии Америки в Алматы в четверг, 29 октября. Они принесли с собой плакаты с различными лозунгами на трех языках: "Stop racism and discrimination against Kazakhs living in the USA" ("Прекратите расизм и дискриминацию казахов, живущих в США"), "Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала", "Those that live in glass houses should not throw stones" ("Те, кто живет в стеклянных домах, не должны бросать камни").

Кроме того, активисты принесли с собой самодельный гроб, сделанный из пенопласта. На крышке имеется надпись: "Отвезите в Америку, похороните на Родине".

"Борат" в гробу: алматинцы снова собрались у генконсульства США

Самодельный гроб с надписью: "Отвезите в Америку, похороните на Родине


В самом гробе между тем находится фотография Бората в полный рост, накрытая флагом Соединенных Штатов Америки.

"В Америке происходит все то, что показано в фильме (...). Несмотря на это, там выпускается фильм, который показывает дискриминацию, расизм казахов, живущих в Америке. Даже Трамп раскритиковал Бората, но не запрещает его в своей стране", - сказала организатор мероприятия Сулубике Жаксылыкова.

В какой-то момент собравшиеся начали скандировать: "Саша, сдохни. Пусть сдохнут все актеры фильма". После этого они имитировали плач по "скончавшимся".

Еще активисты принесли петицию против показа фильма в Америке. Организаторы рассказали, что если фильм не запретят, то они проведут экспертизу для установления факта расизма и дискриминации. После этого есть планы подать иск в международный суд.

Кроме того, активисты пообещали, что на следующей неделе проведут такое же мероприятие у консульства Великобритании.

На месте были и представители акимата – они уведомили собравшихся, что пикеты и демонстрации надо утверждать с властями. Сегодняшний пикет – несанкционированный.

К активистам до сих пор никто не вышел из генконсульства США.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 4 )

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chilian (Посетители) Сегодня, 15:27
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  • leo529
 Космос (Посетители) Сегодня, 14:53
Объявить, например, бойкот "латинице" из-за неуважения англо-саксами национального самосознания казахстанцев - слабо???
 
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 Aktauskii (Посетители) Сегодня, 13:41
Столько понтов по борату , а в реальности живем при такой жизни ,
столько крикунов с намысом,

где ваш намыс -- выйдите на улицу вечером , кто занимается проституцией ,какое большинство среди них ,
90 % казаши ,
сколько заводов понаоткрывали на народные деньги и какой завод сейчас работает , можно по пальцам пересчитать , все своровали и где ваш намыс?
Сколько бездомных казахов по квартирам шарахтаются с зарплатой 70,000 тг
Не там у вас намыс растёт...
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 13:11
Кроме того, активисты пообещали, что на следующей неделе проведут такое же мероприятие у консульства Великобритании.

то есть им все таки сказали, что Коэн подданный Её Величества а не США? lol
жаль, прикольно было наблюдать этот цирк
 
 

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