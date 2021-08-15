Экологи бьют тревогу из-за планов по строительству каналов на дне Каспия

«Экологическая катастрофа, грозящая Каспийскому морю, неизбежна», - считают экологи и общественники. Работы по строительству двух пятидесяти шестикилометровых каналов на дне Каспия уже начаты. Не остановила сотрудников нефтедобывающей компании NCOC и подписанная несколькими десятками тысяч казахстанцев петиция. Люди просили Президента страны ввести временный мораторий на строительство каналов хотя бы до проведения независимой экспертизы. Она бы показала насколько губительно углубление дна для флоры и фауны.



Галина ЧЕРНОВА, ДИРЕКТОР ОО «ЦЕНТР ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЙ ИНИЦИАТИВЫ «ГЛОБУС»:



Компания NCOC игнорирует петицию общественности на предмет того, чтобы не проводить дноуглубительные работы. Ставили вопрос о том, насколько обоснованно проведение этих дноуглубительных работ с точки зрения безопасности для экосистемы. Которые сами по себе обеспечивают нас возможностями восстановления природы, очищения воздуха и водных ресурсов, умножения рыбных запасов. Это обеспечивает нам экосистема, в том числе и акватория Северо - Восточного Каспия.



Морские обитатели, а также подводная растительность будут загублены. Поскольку системный шум и химические изменения очень чутко улавливаются рыбами. Но, похоже, что на данную угрозу все закрывают глаза. Между тем, негативный результат работ виден уже сейчас, - говорят общественники. Наличие живности в прибрежных зонах заметно сократилось.



Гулжан ЕЛЕШОВА, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ:



В Атырау сейчас критическая ситуация. Продовольственная база наша. Это то, что спасает народ. А мы сейчас видим, просто как житель Атырау, могу сказать, что мы в последнее время рыбы уже не видим. А у нас весной рыба заменяла нам мясо на столе. А сейчас рыба стоит дороже, чем мясо. А красной рыбы, осетровых вообще нет.



Каналы намерены построить до конца следующего года. За это время со дна Каспия снимут более 18,5 миллионов кубометров грунта. Это приведет к ухудшению качества воды и дальнейшему обмелению моря, уверены эксперты.



Махамбет ХАКИМОВ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ:



Прогноз уже мировых ученых, Каспийское море и дальше будет мелеть. Это только начало. И зная это, кстати, они знают, они выбирают дешевый вариант. Вот сейчас выроем каналы, по ним суда подгоним. А вода от 9 до 8 метров падает уровень моря. Повторяю, они выбирают самый дешевый, самый мерзкий способ рыть каналы.



Активисты предлагают альтернативу - вместо рытья каналов использовать более безопасные для экологии суда. Они будут передвигаться по мелководью. «Этот вариант довольно дорогой», - говорят общественники. Но зато менее губительный для экосистемы.



Махамбет ХАКИМОВ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ:



Надо создавать флот СНВП. Это суда на воздушной подушке. Да, они дороги. Но тут такой случай, когда экономия неуместна. Суда на воздушной подушке бывают разные, грузовые, пассажирские, маленькие, большие. Вот этот флот надо создавать. Там, где сейчас Кашаган, сейчас море, завтра его там не будет. А эти СНВП проходят везде. По суше, по грязи, по воде, сквозь камыш. Это единственный выход.



Активисты просят прислушаться к ним и признать проект вредным и опасным с точки зрения сохранения и охраны окружающей среды региона. В противном случае, уверяют экологи, Каспийское море повторит судьбу Арала. Поэтому экологи и общественники требуют ввести мораторий на дноуглубительные работы в акватории Северо-Восточного Каспия. До тех пор, пока не будет создана независимая комиссия, которая вынесет объективное решение по строительству. Но пока NCOC не проводила исследования, проигнорировав требования экологов.



