Авиакомпания "Эйр Астана" объявила о скидках на билеты до 60%, действующих с 26 ноября по 5 декабря, сообщает пресс-служба перевозчика.
Приобрести билеты со скидкой можно в бизнес- и эконом-классах.
Доступны билеты на следующие направления:
Анталья; Баку; Бишкек; Дели; Дубай; Душанбе; Киев; Лондон; Мальдивы; Москва; Самарканд; Санкт-Петербург; Сеул; Стамбул; Ташкент; Тбилиси; Франкфурт. Отмечается, что со скидками можно купить билеты на период с 10 января по 31 мая 2022 года.
"Если вы выберете другие даты вылета или прилёта или акционные тарифы будут не доступны в одну из сторон, акционные тарифы могут быть скомбинированы с регулярными тарифами", – отмечает перевозчик.
Билеты безвозвратные. Перебронирование доступно только в бизнес-классе платно.
"Скидка для детей не распространяется на билеты по этой акции. Дети до двух лет путешествуют бесплатно без предоставления отдельного места", – сообщила авиакомпания.
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