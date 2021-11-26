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"Эйр Астана" объявила о скидках на билеты до 60%

Просмотров:518 Опубликовано: Сегодня, 12:18
"Эйр Астана" объявила о скидках на билеты до 60%
фото из открытых источников
Авиакомпания "Эйр Астана" объявила о скидках на билеты до 60%, действующих с 26 ноября по 5 декабря, сообщает пресс-служба перевозчика.

Приобрести билеты со скидкой можно в бизнес- и эконом-классах.

Доступны билеты на следующие направления:

Анталья;
Баку;
Бишкек;
Дели;
Дубай;
Душанбе;
Киев;
Лондон;
Мальдивы;
Москва;
Самарканд;
Санкт-Петербург;
Сеул;
Стамбул;
Ташкент;
Тбилиси;
Франкфурт.
Отмечается, что со скидками можно купить билеты на период с 10 января по 31 мая 2022 года.

"Если вы выберете другие даты вылета или прилёта или акционные тарифы будут не доступны в одну из сторон, акционные тарифы могут быть скомбинированы с регулярными тарифами", – отмечает перевозчик.

Билеты безвозвратные. Перебронирование доступно только в бизнес-классе платно.

"Скидка для детей не распространяется на билеты по этой акции. Дети до двух лет путешествуют бесплатно без предоставления отдельного места", – сообщила авиакомпания.


Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 1 )

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Aлишeр (Посетители) Сегодня, 13:28
Одна из самых опасных авиакомпаний в мире.
 
 

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