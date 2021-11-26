Авиакомпания "Эйр Астана" объявила о скидках на билеты до 60%, действующих с 26 ноября по 5 декабря, сообщает пресс-служба перевозчика.



Приобрести билеты со скидкой можно в бизнес- и эконом-классах.



Доступны билеты на следующие направления:



Анталья;

Баку;

Бишкек;

Дели;

Дубай;

Душанбе;

Киев;

Лондон;

Мальдивы;

Москва;

Самарканд;

Санкт-Петербург;

Сеул;

Стамбул;

Ташкент;

Тбилиси;

Франкфурт.

Отмечается, что со скидками можно купить билеты на период с 10 января по 31 мая 2022 года.



"Если вы выберете другие даты вылета или прилёта или акционные тарифы будут не доступны в одну из сторон, акционные тарифы могут быть скомбинированы с регулярными тарифами", – отмечает перевозчик.



Билеты безвозвратные. Перебронирование доступно только в бизнес-классе платно.



"Скидка для детей не распространяется на билеты по этой акции. Дети до двух лет путешествуют бесплатно без предоставления отдельного места", – сообщила авиакомпания.