Внесено представление о досрочном прекращении полномочий Нурлана Нигматулина

ЦИК внес представление о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Нурлана Нигматулина, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В опубликованном на сайте Центризбиркома постановлении отмечается, что в связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Нурлана Нигматулина.



ЦИК постановил внести представление о досрочном прекращении полномочий депутата Нигматулина в Мажилис.



Нурлан Нигматулин дважды избирался председателем Мажилиса. Также в разное время был руководителем Администрации Президента, исполнял обязанности государственного секретаря, был акимом Карагандинской области.