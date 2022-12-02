Обзор FX Standart com - вся правда о компании: отзывы о компании FX Standart

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Компания FX Standart была создана еще в 2014 году. За последние несколько лет ей удалось заметно усовершенствовать площадку для торговли на рынке Форекс, сделав трейдинг и инвестиции проще и понятнее даже для новичков.
Мы собрали в одной статье многочисленные ФХ Стандарт отзывы, оставленные от клиентов компании. А также описали последовательность взаимодействия с биржей, чтобы вы могли лучше понять, как она устроена и насколько честные условия предлагает.
Это удачное сочетание брокерских услуг, аналитического центра и образовательной платформы. Именно такой подход сделал FXStandart популярной фирмой среди многих трейдеров и инвесторов. Не покидая сайт, люди могут найти все самое необходимое, чтобы понять, как работает рынок Форекс, прочитать обзоры торговых инструментов и заключить первую сделку.
Давайте подробнее пройдемся по каждому из этих пунктов:
С FX Standart инвестиции могут стать вашим стабильным источником дохода. Компания предлагает лояльные и выгодные торговые условия для своих клиентов:
Сайт компании простой и интуитивно понятный. Функционал находится в разных разделах: отдельно – торговля, отдельно – инвестиционные идеи/информация о компании FX Standart/обучение и т.д.
Разобраться, что к чему, смогут даже пользователи, не имеющие особого опыта. Тем более, что вся информация имеет качественный перевод на русский язык.
Кнопка регистрации и входа в аккаунт находятся в верхней части на главной странице. Там же строка поиска торговых инструментов.
В нижней части главной страницы собрана вся контактная информация об FX Standart брокере: адрес представительства, номера телефонов, по которым вы можете обратиться за помощью экспертов, адрес электронной почты.
Регистрация осуществляется быстро и просто. Все, что вам нужно – указать адрес электронной почты и придумать надежный пароль. Желательно, чтобы он состоял не только из букв, но также содержал символы или цифры. После этого на вашу электронную почту придет письмо с кодом, который нужно ввести в соответствующее поле.
Для осуществления финансовых операций понадобится верификация аккаунта. Это гарантирует безопасность транзакций и позволит бирже убедиться, что вы не мошенник. ФХ Стандарт запрашивает базовую информацию о своих клиентах, после получения которой открывает доступ к торговле на бирже.
Уже в личном аккаунте вы сможете настраивать другие опции: выбирать валюты и торговые счета, отслеживать состояние депозита, пополнять счет и выводить деньги.
В FX Standart отзывах часто подчеркивают большой выбор торговых инструментов. Компания сотрудничает как с крупными всемирно известными корпорациями, так и с малоизвестными, но при этом успешными на рынке стартапами, акции которых подтвердили свою стабильность и ценность.
Среди валют присутствуют как популярные, так и более экзотические варианты. С последними будьте осторожны – изменения в их курсе бывает сложно отследить.
Впрочем, эксперты ФХСтандарт сделали все для того, чтобы упростить трейдерам выбор торговых инструментов. По каждой компании, валюте и ресурсу можно найти подробную аналитику с оценкой и выводами специалистов.
Как пополнить депозит, чтобы приступить к торговле на FX Standart? Вы можете выбрать любой из предложенных способов: банковский перевод или один из ряда электронных кошельков. Транзакции проводятся за считанные минут, после чего деньги без каких-либо комиссий поступают на ваш счет.
Вывод средств осуществляется теми же методами по первому запросу клиента. Однако снятие денег длится обычно дольше и может продолжаться до 2-х дней. Не стоит переживать, что ФХ Стандарт – обман и мошенники. Задержка связана с подтверждением транзакции и часто отмечается только при первом выведении средств.
Главное подтверждение легальной работы FX Standart – лицензия, которую компания получила от регуляторов FSA и FCA. Это фирмы, которые контролируют работу брокера, следят за выполнением всех условий со стороны компании и защищают вкладчиков, помогая решить любые финансовые проблемы.
Также регуляторы могут выступать гарантами вкладов, например, в случае банкротства самого брокера.
Еще одно подтверждение надежности FX Standart – сегрегация счетов. Ваши средства лежат отдельно от счетов руководства и сотрудников брокерской фирмы, никто, кроме вас, не сможет ими воспользоваться.
Какие об FX Standart отзывы оставляют клиенты компании? Мы собрали несколько комментариев от тех, кто несколько лет торгует на бирже:
Юлия: “Уже больше 3-х лет работаю на FX Standart. Сложно сказать, что это какая-то особенная биржа, тем более, когда раньше торговала на нескольких других. Однако остаюсь с FX Standart в первую очередь из-за надежности брокера и минимальной комиссии. Хотелось бы в будущем увидеть чуть больший выбор небольших компаний, которые предлагают свои акции, а так – все условия устраивают.”
Валерий: “С 2017 года торгую на FX Standart, начинал зеленым новичком, ничего не знающем об инвестициях. Прошел курс, заручился поддержкой сотрудников биржи и изначально начинал с небольших сумм. Сегодня могу уверенно сказать, что доход с FX Standart превышает (и при том в разы) мою зарплату. Дальше – больше.”
Положительные отзывы об ФХ Стандарт оставляют и те, кто сотрудничает с брокером недавно:
Виталий: “Торгую на FX Standart чуть больше полугода, пока крупной суммы заработать не удалось, возможно, уделяю мало времени трейдингу. Однако деньги уже выводил, все честно, без обмана.”
Камила: ”Особенно нравится техподдержка сервиса. Когда не могла разобраться с выбором компании, эксперт четко все разъяснил и даже дал совет, который применяю с тех пор. И, конечно, удобство сайта – проснулась, прочитала свежую аналитику – и можно сориентироваться, что покупать, не нужно перепроверять на других источниках.”
Компания FX Standart продолжает совершенствовать свой подход к торговле на рынке Форекс и бинарных опционов. Наличие лицензии и лояльные условия привлекают клиентов со всего мира – можно найти об FX Standart отзывы, которые оставляют как опытные инвесторы, так и новички, которым повезло стартовать на бирже после прохождения курса.
Сегодня количество представительств брокера растет по всему миру. Можно найти клиентов FX Standart в Казахстане, Узбекистане, Азербайджане. Обслуживание и решение всех вопросов ведется как на английском, так и на русском языках, что делает коммуникацию проще и полезнее.
В целом, FX Standart подходит как стартовая площадка для трейдинга и инвестирования в ценные бумаги. Простой интерфейс и возможность прочитать всю аналитику и только после этого делать выбор в пользу того или иного торгового инструмента – огромный плюс сотрудничества с ФХ Стандарт. Главное – выработать свою стратегию и не брезговать помощью специалистов, которая может обезопасить от непродуманных и невыгодных сделок.
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