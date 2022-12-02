Обзор FX Standart com - вся правда о компании: отзывы о компании FX Standart

Компания FX Standart была создана еще в 2014 году. За последние несколько лет ей удалось заметно усовершенствовать площадку для торговли на рынке Форекс, сделав трейдинг и инвестиции проще и понятнее даже для новичков.

Мы собрали в одной статье многочисленные ФХ Стандарт отзывы, оставленные от клиентов компании. А также описали последовательность взаимодействия с биржей, чтобы вы могли лучше понять, как она устроена и насколько честные условия предлагает.

Что такое FX Standart?

Это удачное сочетание брокерских услуг, аналитического центра и образовательной платформы. Именно такой подход сделал FXStandart популярной фирмой среди многих трейдеров и инвесторов. Не покидая сайт, люди могут найти все самое необходимое, чтобы понять, как работает рынок Форекс, прочитать обзоры торговых инструментов и заключить первую сделку.

Давайте подробнее пройдемся по каждому из этих пунктов:

Биржа FX Standart. Торговля на FX Standart осуществляется через современные платформы MT4, MT5. Компания предлагает десятки торговых инструментов и довольно лояльные условия для трейдеров и инвесторов. Все, что вам нужно – пройти регистрацию, пополнить депозит и выбрать инструмент для торговли на рынке Форекс.

Аналитический центр. Команда опытных финансовых экспертов ежедневно работает над тем, чтобы клиенты FX Standart получали актуальную и полезную информацию. Аналитику можно найти по каждому торговому инструменту, компании, стартапе и т.д. Отдельно выводы специалистов и свежая информация подаются в разделах «Инвестиционные идеи» и «Экономический календарь».

Образовательная платформа. FX Standart обучение – это тщательно продуманный курс для новичков, а также инвесторов, которые хотят больше углубиться в тему и разобрать работающие и неработающие стратегии. Над программой занятий работали те же финансовые эксперты, которые пишут аналитику для FX Standart. Студенты получают сопровождение специалистов и проверку знаний с комментариями и советами. Курсов несколько, они рассчитаны на разный уровень знаний участников.



Условия сотрудничества с брокером

С FX Standart инвестиции могут стать вашим стабильным источником дохода. Компания предлагает лояльные и выгодные торговые условия для своих клиентов:

минимальная сумма пополнения депозита составляет всего 100 долларов, после этого вы можете торговать на бирже;



к первому пополнению депозита трейдер получает эквивалент +100%;



минимальные показатели комиссии за услуги брокера, составляющие от 0% до 10% – их размер будет зависеть от суммы, которой вы оперируете;



плавающие спреды от 2-х пунктов;



наличие 3-х типов счетов: бесплатный демо-счет, исламский бессвоповый и стандартный;



техническая поддержка проводится в режиме реального времени и доступна 24/7;



клиенты, работающие с более крупными суммами, могут рассчитывать на обслуживание и помощь экспертов вне очереди;



большой выбор торговых инструментов: акции и облигации крупных компаний и проверенных стартапов, валютные пары, ценные металлы, энергоресурсы, агропромышленный комплекс и т.д.;



наличие опции мобильной торговли – торговый терминал можно установить как на ПК так и на любой смартфон или планшет (iOS, Android).



Первое впечатление о компании FX Standart

Сайт компании простой и интуитивно понятный. Функционал находится в разных разделах: отдельно – торговля, отдельно – инвестиционные идеи/информация о компании FX Standart/обучение и т.д.

Разобраться, что к чему, смогут даже пользователи, не имеющие особого опыта. Тем более, что вся информация имеет качественный перевод на русский язык.

Кнопка регистрации и входа в аккаунт находятся в верхней части на главной странице. Там же строка поиска торговых инструментов.

В нижней части главной страницы собрана вся контактная информация об FX Standart брокере: адрес представительства, номера телефонов, по которым вы можете обратиться за помощью экспертов, адрес электронной почты.

Регистрация на бирже

Регистрация осуществляется быстро и просто. Все, что вам нужно – указать адрес электронной почты и придумать надежный пароль. Желательно, чтобы он состоял не только из букв, но также содержал символы или цифры. После этого на вашу электронную почту придет письмо с кодом, который нужно ввести в соответствующее поле.

Для осуществления финансовых операций понадобится верификация аккаунта. Это гарантирует безопасность транзакций и позволит бирже убедиться, что вы не мошенник. ФХ Стандарт запрашивает базовую информацию о своих клиентах, после получения которой открывает доступ к торговле на бирже.

Уже в личном аккаунте вы сможете настраивать другие опции: выбирать валюты и торговые счета, отслеживать состояние депозита, пополнять счет и выводить деньги.

Выбор торговых инструментов

В FX Standart отзывах часто подчеркивают большой выбор торговых инструментов. Компания сотрудничает как с крупными всемирно известными корпорациями, так и с малоизвестными, но при этом успешными на рынке стартапами, акции которых подтвердили свою стабильность и ценность.

Среди валют присутствуют как популярные, так и более экзотические варианты. С последними будьте осторожны – изменения в их курсе бывает сложно отследить.

Впрочем, эксперты ФХСтандарт сделали все для того, чтобы упростить трейдерам выбор торговых инструментов. По каждой компании, валюте и ресурсу можно найти подробную аналитику с оценкой и выводами специалистов.

Пополнение депозита и вывод средств

Как пополнить депозит, чтобы приступить к торговле на FX Standart? Вы можете выбрать любой из предложенных способов: банковский перевод или один из ряда электронных кошельков. Транзакции проводятся за считанные минут, после чего деньги без каких-либо комиссий поступают на ваш счет.

Вывод средств осуществляется теми же методами по первому запросу клиента. Однако снятие денег длится обычно дольше и может продолжаться до 2-х дней. Не стоит переживать, что ФХ Стандарт – обман и мошенники. Задержка связана с подтверждением транзакции и часто отмечается только при первом выведении средств.

Стоит ли доверять FX Standart?

Главное подтверждение легальной работы FX Standart – лицензия, которую компания получила от регуляторов FSA и FCA. Это фирмы, которые контролируют работу брокера, следят за выполнением всех условий со стороны компании и защищают вкладчиков, помогая решить любые финансовые проблемы.

Также регуляторы могут выступать гарантами вкладов, например, в случае банкротства самого брокера.

Еще одно подтверждение надежности FX Standart – сегрегация счетов. Ваши средства лежат отдельно от счетов руководства и сотрудников брокерской фирмы, никто, кроме вас, не сможет ими воспользоваться.

Отзывы реальных клиентов FX Standart

Какие об FX Standart отзывы оставляют клиенты компании? Мы собрали несколько комментариев от тех, кто несколько лет торгует на бирже:

Юлия: “Уже больше 3-х лет работаю на FX Standart. Сложно сказать, что это какая-то особенная биржа, тем более, когда раньше торговала на нескольких других. Однако остаюсь с FX Standart в первую очередь из-за надежности брокера и минимальной комиссии. Хотелось бы в будущем увидеть чуть больший выбор небольших компаний, которые предлагают свои акции, а так – все условия устраивают.”

Валерий: “С 2017 года торгую на FX Standart, начинал зеленым новичком, ничего не знающем об инвестициях. Прошел курс, заручился поддержкой сотрудников биржи и изначально начинал с небольших сумм. Сегодня могу уверенно сказать, что доход с FX Standart превышает (и при том в разы) мою зарплату. Дальше – больше.”

Положительные отзывы об ФХ Стандарт оставляют и те, кто сотрудничает с брокером недавно:

Виталий: “Торгую на FX Standart чуть больше полугода, пока крупной суммы заработать не удалось, возможно, уделяю мало времени трейдингу. Однако деньги уже выводил, все честно, без обмана.”

Камила: ”Особенно нравится техподдержка сервиса. Когда не могла разобраться с выбором компании, эксперт четко все разъяснил и даже дал совет, который применяю с тех пор. И, конечно, удобство сайта – проснулась, прочитала свежую аналитику – и можно сориентироваться, что покупать, не нужно перепроверять на других источниках.”

Выводы о сотрудничестве с FX Standart

Компания FX Standart продолжает совершенствовать свой подход к торговле на рынке Форекс и бинарных опционов. Наличие лицензии и лояльные условия привлекают клиентов со всего мира – можно найти об FX Standart отзывы, которые оставляют как опытные инвесторы, так и новички, которым повезло стартовать на бирже после прохождения курса.

Сегодня количество представительств брокера растет по всему миру. Можно найти клиентов FX Standart в Казахстане, Узбекистане, Азербайджане. Обслуживание и решение всех вопросов ведется как на английском, так и на русском языках, что делает коммуникацию проще и полезнее.

В целом, FX Standart подходит как стартовая площадка для трейдинга и инвестирования в ценные бумаги. Простой интерфейс и возможность прочитать всю аналитику и только после этого делать выбор в пользу того или иного торгового инструмента – огромный плюс сотрудничества с ФХ Стандарт. Главное – выработать свою стратегию и не брезговать помощью специалистов, которая может обезопасить от непродуманных и невыгодных сделок.