Как получить высокую прибыль на IPO: календарь размещений в 2020 и лучший брокер

Те, кто купил у какого-либо брокера акции американских компаний на «дне», смогли прилично заработать. Однако такая ситуация — скорее исключение. Рынок акций редко когда бывает настолько волатильным, и заработать на нем быстро и много довольно сложно.Кроме того, далеко не все акции показывают рост: значительная часть ценных бумаг до сих пор «в минусе» с начала этого года. В условиях неопределенности относительно состояния глобальной экономики инвестиции в акции через брокеров становятся достаточно рискованными, особенно для новичков.И все же, у инвесторов есть эффективный инструмент, который позволяет получить прибыль в среднем выше, чем у акций, и всего за несколько месяцев — это IPO, размещение акций частной компании на бирже.Компания организует IPO, чтобы привлечь финансирование на дальнейшее развитие. Для этого она направляет в свободный оборот часть своих акций. Каждое IPO проходит в определенный день, после которого начинается свободная торговля акциями.Стоимость акций на IPO определяют не брокеры, а андеррайтеры — специализированные компании (обычно инвестбанки), которые выступают агентом эмитента. Также андеррайтеры собирают заявки на участие в IPO.Когда IPO состоялось, начинается свободная торговля акциями на бирже. После этого их цена определяется не путем строгой оценки бизнеса, а балансом спроса и предложения, который зависит от множества факторов. Чем успешнее компания, тем более популярным будет ее IPO. Так как при размещении распределяется ограниченное число акций, то высокий спрос приводит к росту цен. Причем, цена может вырасти с самого начала торгов.Например, в июне в начале торгов торгов акциями компании Vroom после IPO их цена сразу же выросла на более чем 80%. Акции Inari Medical на открытии торгов выросли в цене почти на 120%. Доходность акций Agora на открытии составила 125%. Таких примеров много.Найти брокера для IPO непросто. Одна из немногих компаний, которые предоставляют доступ к IPO — United Traders . Вопреки мифам, для таких инвестиций не нужен большой капитал: достаточно суммы, равной стоимости одной акции любой из компаний, вложения в которые на своем сайте принимает United Traders.Однако, стоит признать: вряд ли минимальной заявки хватит, чтобы получить желаемое число акций, особенно при небольших заявках. Проблема в аллокации — доле заявок, которые удовлетворяет организатор IPO. Она равна соотношению общего числа доступных акций и общего объема заявок. Высокий спрос приводит к тому, что акций в заявках намного больше, чем реально есть. В таком случае аллокация низкая. В этом году средняя аллокация ниже 10%.Но в United Traders нашли решение: инвестиции в pre-IPO, то есть в акции частных компаний, которые готовятся выйти на биржу. Благодаря некоторым особенностям брокер почти всегда исполняет заявки на покупку акций целиком, на 100%. Таким образом, инвестируя через брокера на более раннем этапе, можно многократно увеличить прибыль от IPO компании за счет решения проблемы низкой аллокации.Компании в стадии pre-IPO, в которые предлагает вложиться United Traders, хорошо известны — это признанные технологические лидеры: Impossible Foods, Udemy, Coursera, Airbnb, Robinhood и другие.Когда компания официально подает заявление на IPO регулятору США, United Traders начинает сбор заявок. Когда IPO состоялось, становится известна аллокация: каждому участнику размещения на платформе United Traders по электронной почте приходит уведомление о том, какая доля его заявки исполнена. После того, как акции размещаются на бирже, там же, в ходе торгов, их цена начинает меняться. Отслеживать изменение цен можно в специализированных сервисах или в личном кабинете на сайте United Traders (там обновление происходит каждые сутки).Срок инвестиции в IPO — три месяца. Согласно устоявшейся в США практике, это период, во время которого инвесторы должны держать IPO акции (чтобы не обрушить их цену на бирже). Брокер автоматически закрывает инвестицию по истечении этого срока. При закрытии инвестиции IPO всем участникам также приходит оповещение на почту. Благодаря четким временным рамкам каждый инвестор может вести календарь IPO. Также специальные календари можно найти в интернете.Динамика pre-IPO другая: цена таких акций меняется редко (любое изменение также отображается в личном кабинете). Обычно это происходит после очередного инвестраунда, в ходе которого капитализацию компании пересматривают. Срок pre-IPO больше — в среднем 1-3 года.Хотя цена pre-IPO и меняется редко, эти инвестиции могут приносить хорошую прибыль еще до IPO. Вот несколько примеров из календаря pre-IPO на 2020 (инвестировать во все указанные компании можно было через платформу United Traders):Цена акций образовательной платформы Coursera выросли более чем на 50% с начала года.Акции его ближайшего конкурента, сервиса Udemy, прибавили в цене свыше 60% (от $15,6 в начале года до $25,5 к концу сентября).Стоимость акций популярной платформы для облачного хранения и вычислений DigitalOcean увеличилась на год почти на 60% (с $13,8 до $22).Сейчас на платформе United Traders можно вложиться в следующие компании на этапе pre-IPO:1. Платформа для онлайн-образования Udemy, основанная в 2010 году в Кремниевой долине. Сильный толчок ее развитию придал весенний локдаун: только за один месяц, май, запись на курсы Udemy выросла на 425%. Деньги компании приносят не только индивидуальные, но и крупные корпоративные клиенты. Специалисты United Traders прогнозируют, что капитализация компании за следующий год вырастет вдвое. В календаре IPO этой компании запланировано на 2021 год.2. Impossible Foods — компания, которая произвела революцию в пищевой промышленности с помощью технологии производства искусственного мяса. Сейчас одна акция Impossible Foods стоит $33, что соответствует капитализации компании более чем в $8 млрд. В календаре IPO Impossible Foods предполагается в 2021 году.3. Сервис для автоматизации бизнес-процессов под названием Automation Anywhere. Компания развивает технологию решения рутинных задач с помощью ботов. Клиентами Automation Anywhere уже являются крупные компании (Dell, LinkedIn, Siemens и другие). В 2018 оборот Automation Anywhere увеличился более чем на 46%. В календаре IPO Automation Anywhere прогнозируется в 2021-2022 гг.