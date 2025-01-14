Вынесен вердикт: русскоязычные классы в новой школе Актау открывать не будут

В отделе образования Актау заявили, что классов с обучением на русском языке в школе в 17 микрорайоне не будет.

Фото жителей 17 микрорайона

Во-первых, в отделе образования опровергли информацию родителей школьников о том, что были собраны табели.

Вопрос открытия русских классов был рассмотрен. Была собрана общая информация из школ, чтобы рассмотреть общую картину. В связи же с нехваткой кадров и большим количеством заявок для обучения на государственном языке вопрос открытия русских классов был снят, - сообщили специалисты.

Во-вторых, вопрос трехсменного обучения, утверждают в отделе образования, будет рассматриваться в отношении классов с казахским языком обучения. В настоящее время проводится анализ.

Тем временем родители школьников ожидают своей очереди на прием к акиму области Нурдаулету Килыбаю, и надеются, что он рассмотрит альтернативные варианты для более чем 200 детей, проживающих в 17 микрорайоне и обучающихся в русских классах.

Напомним, ранее родителям школьников обещали открыть начальные классы с русским языком обучения в новом учебном заведении №31. Корреспондент Lada.kz выяснял, почему таких классов не будет.

Родители школьников обвинили чиновников и директора школы в обмане, что они переиграли ситуацию.

Позже жители 17 микрорайона рассказали, какие рассматриваются пути решения проблемы.