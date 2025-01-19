Новая школа распахнет свои двери в Актау

Начнет свою работу школа №31 в 17 микрорайоне. Об этом сообщили в Актауском городском отделе образования.

Фото с сайта bilim.expert

В отделе образования обратились к родителям, сообщив, что с 20 января откроется школа №31, расположенная в 17 микрорайоне.

Просим родителей, подавших заявление о переводе, с завтрашнего дня отправлять детей в данную школу, - обратились в отделе образования.

Дополнительно будет сообщено время открытия школы №32 в 19 микрорайоне.

Напомним, ранее родителям школьников обещали открыть начальные классы с русским языком обучения в новом учебном заведении №31. Корреспондент Lada.kz выяснял, почему таких классов не будет. Позже родители детей обвинили чиновников и директора школы в обмане. Кроме того, жители 17 микрорайона рассказали, какие рассматриваются пути решения проблемы.

В итоге в отделе образования заявили, что классов с обучением на русском языке не будет.