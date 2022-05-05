Мастер-класс для молодых невесток организовали в селе Шайыр Мангистауской области

Фото ЦОК Мангистауской области

Мастер-класс дали женщины, в том числе старейшие жительницы Шайыра, которые являются мастерицами и готовы передавать свой бесценный опыт невесткам.



Во время мероприятия молодым снохам показали навыки шитья и рукоделия. Мастерицы продемонстрировали технику изготовления изделий из войлока, ведь практически каждая казахская семья, в той или иной степени, обеспечивала себя необходимыми предметами ткачества, включая войлок, без которого трудно представить убранство юрты.



- Многие из нас, действительно, мало что знают о войлоке, о технике вяления, не говоря уже о том, чтобы заниматься этим. Разве что из рассказов мам имеем представление, как всё было, как наши бабушки, напевая песни, плели косы, ткали покрывала, обрабатывали шерсть. Как раз это мероприятие нацелено на то, чтобы научить молодых традиционным вещам. И отрадно, что молодёжи это мероприятие пришлось по душе, - делится одна из участниц мастер-класса Раушан Мажилисова.



Согласны с ней и мастерицы, их здесь называют популяризаторами казахских ремёсел.



- Думаю, нужно чаще организовывать подобные мероприятия. Потому как, мы возрождаем таким образом традиции казахского народа, - говорит жительница села Айгуль Боранбаева.



Вместе с ней мастер-класс давали Калам Кадирбаева, Асыл Атшыбаева, Халия Есболова, Онайгуль Берикбосынова. Женщины отмечают, что благодаря таким мероприятиям, активному участию в них старейших жительниц села в их домах живут умелые и трудолюбивые невестки.



Опытом также поделились местные мастерицы Зияда Хасжанова, Багила Абуова, Зарипа Жалгасбаева, Нуржамал Абдрешова, Асима Койлыбаева и Жаныл Кулкаева. Женщины считают, что привитие самых лучших традиций народа имеет большой воспитательный смысл.



Исходя из этого, в акимате Мангистауского района решили проводить такие мероприятия на постоянной основе.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.