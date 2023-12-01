Мамы-рукодельницы Мангистауского района приобщили школьников к делу

Совместный проект был инициирован комиссией по делам женщин, семейно-демографической политике при акиме района, Советом матерей и деловых женщин. Пенсионеры, предприниматели, бизнесмены с большим жизненным опытом проводят мастер-классы по рукоделию, обучают молодёжь трудовому обучению, пропаганде национального искусства и занятиям полезным делом в свободное время.



Первое мероприятие этой инициативы прошло в рамках Единой воспитательной программы на базе школы имени Б. Жумалиева по направлению «Национальный интерес». Мастерицы Косбай Кумис, Акжигитова Айтуган, Боранбаева Туйме, Мизамбаева Алтын, Динова Ырысгуль, Досанова Болар, Корабаева Назгүл, Калым Турмехан провели для девочек старших классов уроки прядения, плетения шнурков, изготовления головных уборов из конского волоса, бытовых изделий из лоскутов тканей и др.



Учащиеся, участвовавшие в мастер-классе, проявили огромный интерес к прикладному искусству.



В завершение мероприятия администрация школы выразила признательность тем, кто инициировал проведение мастер-класса по популяризации казахского национального ремесла на пути воспитания подрастающего поколения. В дальнейшем подобные воспитательные мероприятия будут продолжены.



