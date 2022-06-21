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Опубликовано: Сегодня, 18:39

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В Мангистау благодаря микрокредитованию будет реализовано около 200 проектов в сфере сельского хозяйства

Сегодня, 21 июня, на аппаратном совещании под председательством акима области Нурлана Ногаева были обсуждены вопросы развития сельского хозяйства и ветеринарии региона, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Дорожная карта партии «Amanat» на 2021-2025 годы предусматривает реализацию шести мероприятий по реализации потенциала аграрного сектора в сельском хозяйстве. По словам руководителя управления сельского хозяйства Казыбека Ташимова, на сегодняшний день из них - четыре полностью реализованы, два находятся в стадии реализации.

В 2022 году выделены средства в целях микрокредитования сельско-хозяйственной сферы из республиканского бюджета, по плану работы по кредитованию стартуют в августе-сентябре. В результате, будет реализовано порядка 200 проектов. Поддержка оказывается и производителям сельскохозяйственных товаров.

- В целях поддержки сельхозтоваропроизводителей путём заключения долгосрочных договоров по объёмам продаж, разработан план договоров на 2021-2025 годы по реализации трёх видов продукции ежегодно. В настоящее время сельхозпроизводители имеют возможность договариваться с розничными торговцами о реализации своей продукции. Например, ТОО «ПолимерПласт» в настоящее время производит 15 000 тонн молочной продукции в месяц. Компания реализует товары в супермаркетах «Анвар», «Дина», «Дана», «Жанарыс» г.Актау и Мунайлинского района, обеспечивает детскую базу отдыха «Фламинго». Кроме того, ИП «Абдуллаева» с мая этого года получает тепличную продукцию с 1 га. В настоящее время предприниматель на рынке «Асар-С» реализует 10 тонн огурцов и пять тонн помидоров в месяц, - сказал Казыбек Ташимов.

Для решения проблемы воды на пастбищах начаты работы по вскрытию и очистке засорившихся колодцев. По данным акиматов городов и районов, в области выявлено 445 бесхозных колодцев. Из них 341 находится на территории Мангистауского района, 61 - в Бейнеуском районе, 32 - в Каракиянском районе, пять - в Тупкараганском районе, шесть - в Мунайлинском районе.
Казыбек Ташимов остановился и на работе, проводимой в области ветеринарии.

Всего в 2022 году было вакцинировано 275 488 голов крупного и мелкого рогатого скота против наиболее опасных инфекционных болезней животных - анаэробной энтеротоксемии, сибирской язвы, бешенства, овечьей и верблюжьей золы, пастереллеза, туберкулеза, эхинококкоза плотоядных. Было исследовано 49 127 проб крови на наиболее опасные инфекционные болезни сельскохозяйственных животных, при этом особо опасные болезни животных не выявлены.

В свою очередь, аким области акцентировал внимание собравшихся на необходимости усиления работы по обеспечению кормами и очистке колодцев, использующихся в качестве источников воды для скота.

Подводя итоги аппаратного совещания, глава региона дал ряд конкретных поручений ответственным лицам.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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Комментарии ( 1 )

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  • Daulet201999
 AAP_70 (Посетители) Сегодня, 18:55
А где оно у вас...АУУУ...

Саксаул...ну ну
 
 

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