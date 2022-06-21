В Мангистау благодаря микрокредитованию будет реализовано около 200 проектов в сфере сельского хозяйства

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

Дорожная карта партии «Amanat» на 2021-2025 годы предусматривает реализацию шести мероприятий по реализации потенциала аграрного сектора в сельском хозяйстве. По словам руководителя управления сельского хозяйства Казыбека Ташимова, на сегодняшний день из них - четыре полностью реализованы, два находятся в стадии реализации.



В 2022 году выделены средства в целях микрокредитования сельско-хозяйственной сферы из республиканского бюджета, по плану работы по кредитованию стартуют в августе-сентябре. В результате, будет реализовано порядка 200 проектов. Поддержка оказывается и производителям сельскохозяйственных товаров.



- В целях поддержки сельхозтоваропроизводителей путём заключения долгосрочных договоров по объёмам продаж, разработан план договоров на 2021-2025 годы по реализации трёх видов продукции ежегодно. В настоящее время сельхозпроизводители имеют возможность договариваться с розничными торговцами о реализации своей продукции. Например, ТОО «ПолимерПласт» в настоящее время производит 15 000 тонн молочной продукции в месяц. Компания реализует товары в супермаркетах «Анвар», «Дина», «Дана», «Жанарыс» г.Актау и Мунайлинского района, обеспечивает детскую базу отдыха «Фламинго». Кроме того, ИП «Абдуллаева» с мая этого года получает тепличную продукцию с 1 га. В настоящее время предприниматель на рынке «Асар-С» реализует 10 тонн огурцов и пять тонн помидоров в месяц, - сказал Казыбек Ташимов.



Для решения проблемы воды на пастбищах начаты работы по вскрытию и очистке засорившихся колодцев. По данным акиматов городов и районов, в области выявлено 445 бесхозных колодцев. Из них 341 находится на территории Мангистауского района, 61 - в Бейнеуском районе, 32 - в Каракиянском районе, пять - в Тупкараганском районе, шесть - в Мунайлинском районе.

Казыбек Ташимов остановился и на работе, проводимой в области ветеринарии.



Всего в 2022 году было вакцинировано 275 488 голов крупного и мелкого рогатого скота против наиболее опасных инфекционных болезней животных - анаэробной энтеротоксемии, сибирской язвы, бешенства, овечьей и верблюжьей золы, пастереллеза, туберкулеза, эхинококкоза плотоядных. Было исследовано 49 127 проб крови на наиболее опасные инфекционные болезни сельскохозяйственных животных, при этом особо опасные болезни животных не выявлены.



В свою очередь, аким области акцентировал внимание собравшихся на необходимости усиления работы по обеспечению кормами и очистке колодцев, использующихся в качестве источников воды для скота.



Подводя итоги аппаратного совещания, глава региона дал ряд конкретных поручений ответственным лицам.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.