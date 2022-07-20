Школьники из Актау учились быть выносливее в военно-спортивном лагере

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

Главная задача лагеря состояла в организации активного отдыха школьников в дни летних каникул для повышения уровня физического развития и укрепления здоровья. Его посетили воспитанники федерации ашихара карате Мангистауской области.



В лагере для подростков организовали различные экскурсии, интеллектуальные игры, спортивные состязания.



Там юные каратисты обучались основам топографии, ориентированию на местности, строевой подготовке, стрельбе и многому другому. Ребята ходили в походы на дистанции от 12 до 24 км по живописным горам Борового, купались в озере. Много времени уделялось тренировкам по ашихара карате на открытом воздухе.



- Главное, что в лагере юношам прививается любовь к Родине. Дети всесторонне развиваются, учатся проявлять силу воли, добиваться результата, несмотря на трудности. Благодаря таким лагерям ребята узнают много нового и полезного, становятся более мужественными и самостоятельными, сильными, выносливыми и уверенными в себе, - рассказал тренер федерации Ashihara karate области Дмитрий Печкин.



Отметим, сам Дмитрий Печкин и его коллега – тренер Сергей Березин, получили чёрные пояса во время тренировочных сборов здесь же, в Щучинске. Они успешно прошли дан-тесты вместе с другими 30-тью тренерами страны. Дан-тест, судейский и тренерский семинары проходили под руководством знаменитого мастера ашихара карате, обладателя 8 дана, президента Ashihara international karate organisation, Ханши Дэйва Йонкерса и бранч-чифа Казахстана и Азии Александра Журавлёва.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.