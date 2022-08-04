«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 04 Августа
+30...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 476.27 KZT
  • €1 = 485.08 KZT
  • 1 RUB = 8.21 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 09:59

Просмотров: 16

Потребители могут оставить жалобу на платформе «e-tutynushy.kz»

На сегодняшний день сфера защиты прав потребителей является одним из самых проблемных направлений в стране. Его основная причина: незнание граждан своих прав и законов, трудности сторон в разрешении конфликтов, незнание потребителей алгоритма действий при разрешении споров. В целях содействия позитивному функционированию отрасли с 2021 года действует единая информационная система защиты прав потребителей.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
E-tutynushy-информационная система для взаимодействия между пользователями и организациями в формате обращений.
Работа единой информационной системы защиты прав потребителей направлена на разъяснение норм законодательства и рассмотрение обращений в кратчайшие сроки. Любой житель с помощью мобильного телефона или компьютера через платформу e-tutynushy.kz может сообщить о нарушении своих прав по электронному адресу.

В случае нарушения ваших потребительских прав за получением правовой помощи можно обратиться в департамент по защите прав потребителей Мангистауской области по адресу: г. Актау, 9 микрорайон, здание 23 «А», кабинет 215 или позвонить по телефону 8(7292) 43-14-34.





Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика