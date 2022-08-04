Потребители могут оставить жалобу на платформе «e-tutynushy.kz»

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
E-tutynushy-информационная система для взаимодействия между пользователями и организациями в формате обращений.
Работа единой информационной системы защиты прав потребителей направлена на разъяснение норм законодательства и рассмотрение обращений в кратчайшие сроки. Любой житель с помощью мобильного телефона или компьютера через платформу e-tutynushy.kz может сообщить о нарушении своих прав по электронному адресу.
В случае нарушения ваших потребительских прав за получением правовой помощи можно обратиться в департамент по защите прав потребителей Мангистауской области по адресу: г. Актау, 9 микрорайон, здание 23 «А», кабинет 215 или позвонить по телефону 8(7292) 43-14-34.
Работа единой информационной системы защиты прав потребителей направлена на разъяснение норм законодательства и рассмотрение обращений в кратчайшие сроки. Любой житель с помощью мобильного телефона или компьютера через платформу e-tutynushy.kz может сообщить о нарушении своих прав по электронному адресу.
В случае нарушения ваших потребительских прав за получением правовой помощи можно обратиться в департамент по защите прав потребителей Мангистауской области по адресу: г. Актау, 9 микрорайон, здание 23 «А», кабинет 215 или позвонить по телефону 8(7292) 43-14-34.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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