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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Эшметова Светлана

Опубликовано: Сегодня, 15:35

Просмотров: 291

Мангистаусцы могут защитить свои права через платформу e-tutynushy.kz

Мангистауским потребителям предлагают защищать свои права через платформу e-tutynushy.kz, передаёт Центр общественных коммуникаций.

Видео предоставили в ЦОК Мангистауской области
Единая информационная система защиты прав потребителей действует с 1 января 2021 года. Она позволяет структурировать и отслеживать потребительские споры.

Отмечается, что e-tutynushy.kz – это онлайн-платформа, на которой потребители найдут информацию о потребительских правах и правозащитниках, если их права нарушаются. Пользователи портала также могут оставить претензии напрямую представителям торговой организации. Эта организация в свою очередь будет обязана рассмотреть обращение и оказывать содействие. В противном случае обращение поступит в ответственный государственный орган, который примет необходимые законные меры для защиты ваших потребительских прав.

Для того, чтобы оставить претензию, потребителю необходимо зарегистрироваться на портале и выбрать адресата – организацию бизнеса, субъект досудебного урегулирования, государственный орган.

Добавим, что популярность портала растёт: по стране за первую половину года на ней зарегистрировались почти две тысячи пользователей-потребителей, свыше ста организаций бизнеса и около двух десятков организаций субъектов досудебного урегулирования. Потребители подали около 1400 обращений.





Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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