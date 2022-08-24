В Мангистау объявлен конкурс на прохождение зарубежной стажировки

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Содружество молодых лидеров «Бекен» впервые в регионе объявляет самый масштабный конкурс для молодых лидеров, который даёт возможность пройти зарубежную стажировку.

Участники стажировки ознакомятся с деятельностью лучших неправительственных организаций и объектов социального предпринимательства в Грузии и Кыргызстане.



Условия конкурса: возраст от 18 до 28 лет, проживание в Мангистауской области, опыт общественной деятельности, реализованные социальные проекты и личные достижения, наличие паспорта и возможность выезда за рубеж. Претендент должен быть руководителем определённой инициативной группы или организации, участвовать может только один руководитель из одной организации (группы).





Стажерами могут быть руководители молодёжных организаций, руководители молодёжных ресурсных центров, руководители волонтёрских групп и организаций, руководители неправительственных организаций, лидеры студенческого самоуправления, председатели советов молодых специалистов, руководители молодёжных крыльев при политических партиях, руководители благотворительных групп и фондов, социальные предприниматели, лидеры инициативных групп.



Заявки на участие в конкурсе принимаются с 24 августа по 4 сентября 2022 года. Кандидаты-стажеры могут ознакомиться с правилами конкурса на www.mangystauzhastary.kz и подать заявку в электронном виде как ZIP-файл (путем объединения всех документов) на электронную почту beken.zhastary@gmail.com.



С 4 по 7 сентября пройдёт первый этап отбора, с 7 по 10 сентября состоится конкурсный отбор претендентов, прошедших во второй этап.



В сентябре пять победителей конкурсного отбора пройдут стажировку в Республике Кыргызстан. В октябре ещё пять победителей конкурсного отбора пройдут стажировку в Республике Грузия.



Расходы стажёров (проживание, питание и проезд) производятся за счёт средств общественного фонда «Содружество молодых лидеров» Бекен». По всем вопросам участия в конкурсе пишите на страницу @beken_zhastary или менеджеру проекта по номеру: 87087407370

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.