В Мангистау стартовал проект «Молодёжная стажировка»

Она пояснила, что цель настоящего конкурса заключается в помощи развитию профессиональных компетенций, знаний и умений, интеллектуального потенциала молодых руководителей организаций, выявлению новых лидеров.



- В конкурсе участвует активная часть молодёжного населения, которая стремится к лидерству в различных сферах жизни, отличается целеустремлённостью, высокой мотивацией и стремлением к личностному и профессиональному росту. Это, в частности, руководители молодёжных организаций, ресурсных центров, волонтёрских групп и благотворительных организаций. Отмечу, что лидеры студенческих самоуправлений, председатели советов молодых специалистов, социальные предприниматели и государственные служащие также могут принять участие в конкурсе, - комментирует Гаухар Шамкулова.



Это должны быть участники в возрасте от 18 до 35 лет (включительно), проживающие в Мангистауской области, уточнила она.



Следует добавить, что для участия в конкурсе кандидату необходимо иметь опыт общественной деятельности, реализованные им инновационные проекты и личные достижения, направленные на решение социальных проблем.



Молодые люди, прошедшие конкурс, получат возможность отправиться на стажировку в Турцию и Азербайджан. Это также предполагает посещение школы социального предпринимательства в городе Алматы. Участники могут подать заявку до 14 сентября.



Напомним, данный проект был реализован в регионе в 2022 году. В рамках проекта молодые руководители организаций прошли стажировку в Кыргызстане и Грузии. Один из них - Нурлан Куанышбай.



- Благодаря проекту я посетил Грузию, где подружился с местной молодёжью. Была возможность обменяться опытом и повысить квалификацию с иностранными специалистами, углублённо изучать культуру других стран. В будущем, думаю, молодые люди повторят этот опыт и тем самым внесут большой вклад в развитие региона, - поделился Нурлан Куанышбай.