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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 12:22

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В Мангистау стартовал приём документов на проект «Zhasproject»

В рамках проекта «Zhasproject» молодёжь может получить до 1 000 000 тенге для реализации своей социальной инициативы, а также получить образование и поддержку от наставников. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил Наурызбек Магдатов, руководитель молодёжного общественного объединения «Тупкараган жастары».

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
По словам спикера, в 2022 году в республике планируется профинансировать около 250 проектов, 63 из которых будут реализованы в Мангистауской области.

- Приём заявок на конкурс начался 26 июля и продлится до 10 августа текущего года. Первым шагом, необходимым для подачи заявки, является поиск идеи личного социального проекта. Спектр направлений молодёжных проектов очень широк, но самое главное, что проект должен быть направлен на реальную помощь своему городу, району или селу.

После того, как участники решат, в каком направлении будет идти их проект, они должны зарегистрироваться на нашем сайте и подать свои заявки. Все зарегистрированные заявки проходят двухэтапный отбор: сначала технический - здесь ранжируется соответствие проекта основным требованиям. В Актау работает проектный офис, где специалисты всегда готовы ответить на любые вопросы, касающиеся реализации проекта в регионе, - сказал Наурызбек Магдатов.

К участию в конкурсе малых грантов приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 28 включительно, постоянно или временно зарегистрированные на территории Мангистауской области не менее трёх месяцев. Приоритет отдаётся молодёжи из уязвимых слоёв населения. Реализация молодёжных проектов займёт три месяца.

Участникам будет оказана консультативная помощь со стороны менторов, которые выбираются на конкурсной основе при наличии необходимого опыта работы в социальной сфере или с молодёжью.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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