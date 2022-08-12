В Мангистау выделят 40 грантов на соцпроекты молодёжи



- Мы хотим привлечь молодёжь к гражданским инициативам через программу акселерации социальных проектов по региону, - отметил Наурызбек Магдатов.

- Я думаю, что они быстро научатся ораторскому искусству, преодолеют страхи публичного выступления, будут вести себя свободно, без стеснения и в итоге вживутся в роль, поскольку преподавать им будут профессиональные театральные специалисты: актёры и режиссёр Мангистауского областного драматического театра им. Н.Жантурина. Они будут оттачивать с ними актёрское мастерство, - рассказала Алия Исаева.



- Цель проекта - развитие советов молодых специалистов на предприятиях и в организациях, формирование активной гражданской позиции среди рабочей молодёжи. В рамках проекта в сентябре планируется организовать тур-слет на Шеркала-Айрактинской земле. В регионе будет сформирована команда из семи человек из всех городов и районов области, это работники промышленной и нефтяной отрасли, государственные служащие, работники сфер образования, здравоохранения и др., - рассказала Бибигуль Рамазанова.

- В планах ещё открытие ассоциации студенческого самоуправления, тимбилдинг «Open air» под открытым небом, мотивационные тренинги с участием лучших спикеров на уровне республики на темы «Имидж лидера», «Бизнес и мотивация» и др. На берегу моря, в молодёжном центре, пройдут вечера на разные темы. В общем, хотим порадовать наших студентов, - делится спикер.



- Кандидаты, прошедшие технический отбор, получат направление на конкурсный отбор, который проводит конкурсная комиссия из числа общественных активистов, представителей НПО и СМИ. Далее участников разделят на две группы и отправят на стажировку в неправительственных организациях и объектах социального предпринимательства в странах СНГ. Для стажёров будет создан «Клуб молодых лидеров», - пояснил Манарбек Ержан.

- На сайте будут публиковаться различные интересные и полезные познавательные материалы: фотографии, статьи, репортажи и т.д. По сути, здесь можно будет узнать всё о жизни молодых людей, её интересах, планах, мнениях, увлечениях. Здесь также предусмотрена публикация вакансий, информации о молодёжных форумах, конкурсах, прочих мероприятиях, то есть всё, что нужно, - говорит Милана Елеусинова.

Специалист пояснил, что реализация соцпроекта осуществляется по заказу управления по вопросам молодёжной политики Мангистауской области при поддержке НАО «Центр поддержки гражданских инициатив».Проекты по 16-ти направлениям могут представить молодые люди в возрасте от 18 до 28 лет, инициативные группы, молодёжные организации.У мангистауской молодёжи, помимо прочего, есть возможность попробовать себя в роли актёров. Руководитель частного учреждения «JasART» Алия Исаева на брифинге в ЦОКе рассказала, что сейчас идёт набор в молодёжный театр, кастинг могут пройти молодые люди от 14 до 29 лет, которые сыграют в пяти спектаклях.Руководитель Общественного фонда «Риза-Ана» Бибигуль Рамазанова на брифинге отметила, что фонд планирует провести ряд мероприятий с рабочей молодёжью.Она добавила, что в декабре состоится областной конкурс «Лучший специалист промышленного предприятия-2023», в котором могут принять участие 30 молодых рабочих. Призёрам достанутся солидные призы. Помимо этого, для рабочей молодёжи планируется проведение духовных встреч, дискуссий, тимбилдинга, тренингов и др.То, что студентам скучать не придётся, рассказала на брифинге исполнительный директор корпоративного фонда «Альянс студентов Актау» Гульмира Бурхандинова. В частности, будет организован областной конкурс «Студент года-2022» в номинациях за успехи в спорте, творчестве, научной и общественной деятельности и т.д. Всего будет 10 номинаций, и победят самые активные и прогрессивные.На брифинге также отмечено, что активная молодёжь в возрасте от 18 до 28 лет может пройти стажировку в странах СНГ. Для этого, как пояснил руководитель общественного фонда «Содружество молодых лидеров Бекен» Манарбек Ержан, им предстоит пройти конкурс. Всю информацию о нём можно получить на сайте www.mangystauzhastary.kz. Здесь же на сайте участники конкурса отправляют онлайн заявку и заполняют мотивационное эссе.Он уточнил, что фонд полностью обеспечит участников сопроводительными документами, проездом, спальным местом и питанием.Обо всех этих мероприятиях и возможностях молодёжь, помимо прочего, может узнавать теперь на сайте www.mangystauzhastary.kz, который открыт специально для неё. Об этом на брифинге рассказала директор частного учреждения «Центр Колдау»Милана Елеусинова.