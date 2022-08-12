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Опубликовано: Вчера, 19:18

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В Мангистау выделят 40 грантов на соцпроекты молодёжи

В Мангистауской области молодёжи предоставят 40 грантов на реализацию проектов, направленных на решение социальных проблем в обществе. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил руководитель Молодёжного общественного объединения «Тупкараган жастары» Наурызбек Магдатов.

Фото ЦОК Мангистауской области
Специалист пояснил, что реализация соцпроекта осуществляется по заказу управления по вопросам молодёжной политики Мангистауской области при поддержке НАО «Центр поддержки гражданских инициатив».

Проекты по 16-ти направлениям могут представить молодые люди в возрасте от 18 до 28 лет, инициативные группы, молодёжные организации.

- Мы хотим привлечь молодёжь к гражданским инициативам через программу акселерации социальных проектов по региону, - отметил Наурызбек Магдатов.


У мангистауской молодёжи, помимо прочего, есть возможность попробовать себя в роли актёров. Руководитель частного учреждения «JasART» Алия Исаева на брифинге в ЦОКе рассказала, что сейчас идёт набор в молодёжный театр, кастинг могут пройти молодые люди от 14 до 29 лет, которые сыграют в пяти спектаклях.

- Я думаю, что они быстро научатся ораторскому искусству, преодолеют страхи публичного выступления, будут вести себя свободно, без стеснения и в итоге вживутся в роль, поскольку преподавать им будут профессиональные театральные специалисты: актёры и режиссёр Мангистауского областного драматического театра им. Н.Жантурина. Они будут оттачивать с ними актёрское мастерство, - рассказала Алия Исаева.


Руководитель Общественного фонда «Риза-Ана» Бибигуль Рамазанова на брифинге отметила, что фонд планирует провести ряд мероприятий с рабочей молодёжью.

- Цель проекта - развитие советов молодых специалистов на предприятиях и в организациях, формирование активной гражданской позиции среди рабочей молодёжи. В рамках проекта в сентябре планируется организовать тур-слет на Шеркала-Айрактинской земле. В регионе будет сформирована команда из семи человек из всех городов и районов области, это работники промышленной и нефтяной отрасли, государственные служащие, работники сфер образования, здравоохранения и др., - рассказала Бибигуль Рамазанова.


Она добавила, что в декабре состоится областной конкурс «Лучший специалист промышленного предприятия-2023», в котором могут принять участие 30 молодых рабочих. Призёрам достанутся солидные призы. Помимо этого, для рабочей молодёжи планируется проведение духовных встреч, дискуссий, тимбилдинга, тренингов и др.

То, что студентам скучать не придётся, рассказала на брифинге исполнительный директор корпоративного фонда «Альянс студентов Актау» Гульмира Бурхандинова. В частности, будет организован областной конкурс «Студент года-2022» в номинациях за успехи в спорте, творчестве, научной и общественной деятельности и т.д. Всего будет 10 номинаций, и победят самые активные и прогрессивные.

- В планах ещё открытие ассоциации студенческого самоуправления, тимбилдинг «Open air» под открытым небом, мотивационные тренинги с участием лучших спикеров на уровне республики на темы «Имидж лидера», «Бизнес и мотивация» и др. На берегу моря, в молодёжном центре, пройдут вечера на разные темы. В общем, хотим порадовать наших студентов, - делится спикер.

На брифинге также отмечено, что активная молодёжь в возрасте от 18 до 28 лет может пройти стажировку в странах СНГ. Для этого, как пояснил руководитель общественного фонда «Содружество молодых лидеров Бекен» Манарбек Ержан, им предстоит пройти конкурс. Всю информацию о нём можно получить на сайте www.mangystauzhastary.kz. Здесь же на сайте участники конкурса отправляют онлайн заявку и заполняют мотивационное эссе.

- Кандидаты, прошедшие технический отбор, получат направление на конкурсный отбор, который проводит конкурсная комиссия из числа общественных активистов, представителей НПО и СМИ. Далее участников разделят на две группы и отправят на стажировку в неправительственных организациях и объектах социального предпринимательства в странах СНГ. Для стажёров будет создан «Клуб молодых лидеров», - пояснил Манарбек Ержан.


Он уточнил, что фонд полностью обеспечит участников сопроводительными документами, проездом, спальным местом и питанием.

Обо всех этих мероприятиях и возможностях молодёжь, помимо прочего, может узнавать теперь на сайте www.mangystauzhastary.kz, который открыт специально для неё. Об этом на брифинге рассказала директор частного учреждения «Центр Колдау»
Милана Елеусинова.

- На сайте будут публиковаться различные интересные и полезные познавательные материалы: фотографии, статьи, репортажи и т.д. По сути, здесь можно будет узнать всё о жизни молодых людей, её интересах, планах, мнениях, увлечениях. Здесь также предусмотрена публикация вакансий, информации о молодёжных форумах, конкурсах, прочих мероприятиях, то есть всё, что нужно, - говорит Милана Елеусинова.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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