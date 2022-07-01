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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 13:45

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Стартовал конкурс на присуждение премий для НПО

Сегодня, 1 июля, объявлен старт приема заявок на ежегодный конкурс на соискание премии для неправительственных организаций.

Иллюстративное фото
Премия для НПО – это институциональная поддержка для укрепления потенциала НПО, повышения мотивации для реализации общественно полезных проектов.

Премия присуждается по 15-ти социально значимым направлениям. Размер премии на одно направление составляет 2000 МРП.

Стоит отметить, что за последние пять лет 287 НПО смогли продемонстрировать свой вклад в решение общественных проблем и получить премию.

Если ваше НПО активно участвует в жизни общества, является лидером в своей сфере, вносит кардинальный вклад в решение социально значимых вопросов и активно реализует новаторские идеи – приглашаем принять участие в конкурсе среди лучших НПО.

Прием заявок на участие в конкурсе завершится 1 сентября (включительно) 2022 года в 18:30 часов.

Более подробно об условиях участия в конкурсе можно узнать по этой ссылке.



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