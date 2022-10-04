Заместитель акима области Улугбек Тналиев встретился с молодёжными лидерами

Фото ЦОК МО

Фото ЦОК МО

- В этом году молодым людям предоставляются большие возможности. Воспользуйтесь ими и попытайтесь освоить новшества. Думаю, что опыт, полученные знания и навыки за рубежом будут направлены на развитие молодёжи региона, повышение её активности, - подчеркнул заместитель акима области Улугбек Тналиев.

Фото ЦОК МО

В рамках мероприятия руководитель содружества молодых лидеров «Бекен» рассказал заместителю акима области об основных целях стажировки и представил 10 молодых победителей.Также поделился планами стажировки в Кыргызстане и Грузии. Со стороны организаторов победителям была вручена специальная Box-коробка.В целом, заявки на стажировку принимались с 24 августа по 7 сентября. Приняли участие 101 человек, комиссия проанализировала 50 заявок, прошедших технический отбор. На заседании комиссии специалисты отобрали 10 человек.В свою очередь, заместитель акима области Улугбек Тналиев пожелал молодым людям, отправляющимся на стажировку, удачи, получения полезной информации и обмена опытом.Отметим, что данный проект реализуется в рамках проекта «Стажировка для лидеров молодёжных организаций в странах СНГ» управления по вопросам молодёжной политики Мангистауской области при участии Центра поддержки гражданских инициатив.