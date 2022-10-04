Заместитель акима области Улугбек Тналиев встретился с молодёжными лидерами

Фото ЦОК Мангистауской области
В рамках мероприятия руководитель содружества молодых лидеров «Бекен» рассказал заместителю акима области об основных целях стажировки и представил 10 молодых победителей.
Также поделился планами стажировки в Кыргызстане и Грузии. Со стороны организаторов победителям была вручена специальная Box-коробка.
В целом, заявки на стажировку принимались с 24 августа по 7 сентября. Приняли участие 101 человек, комиссия проанализировала 50 заявок, прошедших технический отбор. На заседании комиссии специалисты отобрали 10 человек.
В свою очередь, заместитель акима области Улугбек Тналиев пожелал молодым людям, отправляющимся на стажировку, удачи, получения полезной информации и обмена опытом.
Отметим, что данный проект реализуется в рамках проекта «Стажировка для лидеров молодёжных организаций в странах СНГ» управления по вопросам молодёжной политики Мангистауской области при участии Центра поддержки гражданских инициатив.
Также поделился планами стажировки в Кыргызстане и Грузии. Со стороны организаторов победителям была вручена специальная Box-коробка.
Фото ЦОК МО
В целом, заявки на стажировку принимались с 24 августа по 7 сентября. Приняли участие 101 человек, комиссия проанализировала 50 заявок, прошедших технический отбор. На заседании комиссии специалисты отобрали 10 человек.
В свою очередь, заместитель акима области Улугбек Тналиев пожелал молодым людям, отправляющимся на стажировку, удачи, получения полезной информации и обмена опытом.
Фото ЦОК МО
- В этом году молодым людям предоставляются большие возможности. Воспользуйтесь ими и попытайтесь освоить новшества. Думаю, что опыт, полученные знания и навыки за рубежом будут направлены на развитие молодёжи региона, повышение её активности, - подчеркнул заместитель акима области Улугбек Тналиев.
Фото ЦОК МО
Отметим, что данный проект реализуется в рамках проекта «Стажировка для лидеров молодёжных организаций в странах СНГ» управления по вопросам молодёжной политики Мангистауской области при участии Центра поддержки гражданских инициатив.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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