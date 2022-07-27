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Опубликовано: Сегодня, 12:49

Просмотров: 49

В Мангистау усилят работу с молодёжью категории NEET

В Мангистауской области в текущем году приоритет будет отдан работе с молодёжью категории NEET. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил заместитель акима области Улугбек Тналиев.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
По его информации, в регионе проживают 152 842 жителя в возрасте от 14 до 29 лет, что составляет 22 процента населения области.

- В целях усиления работы с молодёжью по поручению акима области было создано управление по вопросам молодёжной политики. Разработана стратегия развития, уточнены финансы. В целях профориентации учащихся, развития студенческой среды, работы с молодёжью NEET, поддержки культурного творчества разработаны социальные проекты. В приоритете молодёжь NEET, которая не учится и не работает. Ещё одной мотивацией для молодёжи станет получение миллиона тенге для реализации своей инициативы в рамках проекта «Zhasproject», - комментирует Улугбек Тналиев.

Он также отметил, что на поддержку молодёжных инициатив в 2022 году будет выделено 75 млн тенге.

Добавим, что в молодёжных ресурсных центрах открыт специальный отдел для адресной работы с молодёжью категории NEET.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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Комментарии ( 1 )

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hapiness (Посетители) Сегодня, 13:08
Когда та я был в этой категории,правда называли меня как-то по другому.
 
 

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