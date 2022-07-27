В Мангистау усилят работу с молодёжью категории NEET

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

По его информации, в регионе проживают 152 842 жителя в возрасте от 14 до 29 лет, что составляет 22 процента населения области.



- В целях усиления работы с молодёжью по поручению акима области было создано управление по вопросам молодёжной политики. Разработана стратегия развития, уточнены финансы. В целях профориентации учащихся, развития студенческой среды, работы с молодёжью NEET, поддержки культурного творчества разработаны социальные проекты. В приоритете молодёжь NEET, которая не учится и не работает. Ещё одной мотивацией для молодёжи станет получение миллиона тенге для реализации своей инициативы в рамках проекта «Zhasproject», - комментирует Улугбек Тналиев.



Он также отметил, что на поддержку молодёжных инициатив в 2022 году будет выделено 75 млн тенге.



Добавим, что в молодёжных ресурсных центрах открыт специальный отдел для адресной работы с молодёжью категории NEET.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.