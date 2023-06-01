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Опубликовано: Сегодня, 19:50

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В областной Детской деревне семейного типа отметили Международный День защиты детей

В честь Международного Дня защиты детей 1 июня в Актау прошло праздничное мероприятие в Детской деревне семейного типа. В нём приняли участие заместитель акима области Улугбек Тналиев, представители управления образования, воспитанники и воспитатели Детской деревни, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
На праздничном мероприятии воспитанники Детской деревни пели и танцевали. Улугбек Тналиев поздравил ребят с достижениями, которые ребята добились в этом учебном году, и передал приветствие акима области Нурлана Ногаева.

- Международный День защиты детей впервые отмечался в 1950 году. По сути, каждый день детей должен быть праздником. Обеспечение безопасности их жизни, сохранение здоровья, образование и воспитание будущих поколений - наша главная задача. В этой связи, поздравляю воспитанников Детской деревни с праздником. В качестве подарка в этом году детям будут выданы путёвки в лагеря отдыха, расположенные в разных регионах страны, - сказал Улугбек Тналиев.

Стоит отметить, что в настоящее время в областной детской деревне находятся 32 воспитанника в возрасте от 3 до 18 лет, оставшиеся без попечения родителей, и сироты. В учреждении дети воспитываются до достижения совершеннолетия. Затем в качестве социальной поддержки они будут охвачены такими мерами, как трудоустройство, поступление в высшие или средние специальные учебные заведения.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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