Мангистауская молодёжь прошла стажировку в Баку

Стажировка молодёжи, которая длилась 5 дней, началась с официальной встречи. В первый день делегацию принял посол Республики Казахстан в Азербайджане Алим Байел.



Представители мангистауской молодёжи побывали в гостях у организации @qeyd.az. Здесь им рассказали о реализации социальных проектов в сфере образования молодёжи, поделились опытом работы и планами.



Затем участники стажировки ознакомились с деятельностью Центра Гейдара Алиева и историческими местами Баку. Узнали о работе «Молодёжного фонда Азербайджанской Республики», который формирует и реализует молодёжную политику на основе зарубежного опыта.



В ходе знакомства с работой азербайджанского пресс-совета, стороны обменялись мнениями по развитию информационной деятельности среди молодёжи.



Мангистаусцы побывали также в редакции информационного портала «Azxeber.com». Операторы сайта Хейли Хажибей и Ифселаддин Агаларов подробно рассказали о принципах бизнеса на портале, отметив, что дружба Казахстана и Азербайджана находится на высоком уровне во всех сферах, в том числе и в области СМИ.



Завершая пятидневную стажировку, победители проекта выразили азербайджанским братьям благодарность за гостеприимство.



Отметим, что в рамках проекта «Молодёжная стажировка 2.0» в Мангистауской области был объявлен конкурс, участвовать в котором изъявили желание 53 молодых человека. Прошедшие отбор 15 делегатов прошли стажировку в Анкаре, Стамбуле, Баку и Алматы.