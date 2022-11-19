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Опубликовано: Сегодня, 06:23

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В Мангистауской области принимаются заявки на участие в областном конкурсе молодых акынов

В регионе пройдет «Мүшәйра» - конкурс молодых поэтов. Прием заявок продлится до 31 ноября, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного Молодежного ресурсного центра.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
По словам организаторов, в конкурсе могут принять участие поэты в возрасте от 16 до 35 лет. Конкурс состоит из 2-х частей. Каждый поэт предлагает стихи по родной стране, независимости и свободной тематике. После отбора молодым поэтам дается конкурсное задание по написанию четырех строф на заданную тему. До определения победителей будет проведен специальный мастер-класс для юных поэтов.

- Рекомендуемые стихи не должны превышать двух страниц при написании 14 размером шрифта, в ином случае работы приниматься не будут. Главное условие - должно быть представлено новое стихотворение, ранее нигде не публиковавшееся. Работы, прошедшие на конкурс, представляются жюри без указания имени автора. После отбора стихов организаторы приглашают поэта, - рассказали в пресс-службе Молодежного ресурсного центра Мангистауской области.

Отметим, что победитель, занявший I место, будет награжден денежным призом в размере 100 000 тенге, занявший II место получит 80 000 тенге, участник, занявший III место - 50 000 тенге.

Обо всех возникших вопросах, касающихся конкурса, можно узнать по номеру: 8 776 478 7229. Стихи и данные об авторе направлять по эл.адресу: Aliya.rezh@mail.ru



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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