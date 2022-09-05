Ребёнок без семьи – лишение его будущего: Как Дом мамы предлагает помочь детям

5 сентября в городе Актау состоялся круглый стол «Семья – лучшее место для ребенка» по вопросам решения проблемы социального сиротства в Мангистауской области, организованный фондом «Дом Мамы».Внедряемые инструменты решения проблемы социального сиротства в регионе пришли обсудить чиновники, сотрудники детских учреждений и общественные деятели.На сегодняшний день в Мангистауской области насчитывается 85 воспитанников в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ресурсный центр «Дом Мамы» в Актау за 8 лет работы в регионе 156 малышей не попали в детские дома.Фонд помогает матерям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации с новорожденным ребенком, дает им кров, питание, медицинское обслуживание и психологическую помощь. Вся эта работа проводится с целью сохранить ребенка с родной матерью.На данный момент Фондом оказана помощь более 5800 женщинам по всей стране и их дети не попали в детские дома. На этом Фонд не остановился и начал развивать направление - Национальное агентство по усыновлению, с целью устроить детей-сирот в казахстанские семьи. Вся эта работа стала возможной благодаря вкладу неравнодушных казахстанских бизнесменов.Участники круглого стола сошлись на том, что необходимо привлекать внимание общества к эффективным формам помощи детям-сиротам, а именно, приложить максимальные усилия для предотвращения попадания детей в учреждения и сокращения числа детей-сирот.«Если говорить по учреждениям Мангистауской области, то мы видим трансформацию путём объединения Центра адаптации несовершеннолетних и Детской деревни семейного типа, с последующим переходом в Центры поддержки детей и семьи. Данная инициатива позволит привести в соответствие проектную мощность учреждения с реальным заполнением детей, сократить бюджет региона, предоставить здание для детского сада, школы. В этом вопросе необходима вовлеченность всех заинтересованных сторон, местных исполнительных органов, общественников и экспертных организаций», - отмечает руководитель ОФ «Дом Мамы» Ажаркуль Клышбаева.