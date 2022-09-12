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Опубликовано: Сегодня, 17:31

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В Актау проведен час честности для студентов

Час честности, посвященный жизненному пути казахского просветителя Ахмета Байтурсынова, провели для студентов Yessenov University, сообщает центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Мангистауской области.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
В ведомстве отмечают, что мероприятие организовано в целях пропаганды антикоррупционного мировоззрения среди молодежи, привития ей ценностей добропорядочности, честности.

Участниками встречи стали студенты 1 курса. Им рассказали о жизни и творчестве поэта, публициста, педагога, реформатора национальной письменности Ахмета Байтурсынова. Его привели в пример студентам как человека чрезвычайно честного и добропорядочного, который всю свою жизнь стремился к просвещению своего народа.

«Мой идеал - по возможности выше поднять благосостояние, культуру казахского народа, а так как это благое дело находится на стадии начинания, я преклоню голову перед той властью, которая удовлетворит мое желание», - писал Ахмет Байтурсынов.

Он считал, что для сохранения Казахстаном самостоятельности, необходимо в первую очередь стремиться к просвещению и культуре. Наличие собственного языка и литературы считал неотъемлемыми факторами, без которых не существует народа.

На встрече в университете руководитель клуба «Саналы ұрпақ» Гульнар Изтурганова призвала студентов активно противостоять всем коррупционным преступлениям, быть честными и порядочными людьми.

Напомним, что 5 сентября исполнилось 150 лет со дня рождения Ахмета Байтурсынова.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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Комментарии ( 1 )

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синдбад (Посетители) Сегодня, 19:18
Час честности нужно ежедневно проводить в акиматах, как в городском, так и в областном.
 
 

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