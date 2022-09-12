В Актау проведен час честности для студентов

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

В ведомстве отмечают, что мероприятие организовано в целях пропаганды антикоррупционного мировоззрения среди молодежи, привития ей ценностей добропорядочности, честности.



Участниками встречи стали студенты 1 курса. Им рассказали о жизни и творчестве поэта, публициста, педагога, реформатора национальной письменности Ахмета Байтурсынова. Его привели в пример студентам как человека чрезвычайно честного и добропорядочного, который всю свою жизнь стремился к просвещению своего народа.



«Мой идеал - по возможности выше поднять благосостояние, культуру казахского народа, а так как это благое дело находится на стадии начинания, я преклоню голову перед той властью, которая удовлетворит мое желание», - писал Ахмет Байтурсынов.



Он считал, что для сохранения Казахстаном самостоятельности, необходимо в первую очередь стремиться к просвещению и культуре. Наличие собственного языка и литературы считал неотъемлемыми факторами, без которых не существует народа.



На встрече в университете руководитель клуба «Саналы ұрпақ» Гульнар Изтурганова призвала студентов активно противостоять всем коррупционным преступлениям, быть честными и порядочными людьми.



Напомним, что 5 сентября исполнилось 150 лет со дня рождения Ахмета Байтурсынова.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.