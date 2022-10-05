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Опубликовано: Сегодня, 18:45

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Впервые в Актау с 6 по 10 октября пройдет Открытый Кубок Азии по спортивному и боевому самбо среди мужчин и женщин

В соревнованиях примут участие более 200 спортсменов из 13 стран мира.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Из Узбекистана приедут почетные гости и судьи, такие как президент Азиатской федерации самбо, председатель судейской коллегии Азии Адилов Ислом, из Индии – исполнительный директор азиатской федерации Суреш Гоппи, из Кыргызстана - главный судья соревнований Ларионов Александр, главный секретарь соревнований - Туменов Муфтулла.

6 октября в 14:00 состоится брифинг в «Нур-Плаза».

7 октября в 17:00 состоится церемония открытия Кубка Азии.

Контактный телефон: 8702-666-37-37, Манарбек Бисекенов.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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