Впервые в Актау с 6 по 10 октября пройдет Открытый Кубок Азии по спортивному и боевому самбо среди мужчин и женщин

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

Из Узбекистана приедут почетные гости и судьи, такие как президент Азиатской федерации самбо, председатель судейской коллегии Азии Адилов Ислом, из Индии – исполнительный директор азиатской федерации Суреш Гоппи, из Кыргызстана - главный судья соревнований Ларионов Александр, главный секретарь соревнований - Туменов Муфтулла.



6 октября в 14:00 состоится брифинг в «Нур-Плаза».



7 октября в 17:00 состоится церемония открытия Кубка Азии.



Контактный телефон: 8702-666-37-37, Манарбек Бисекенов.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.