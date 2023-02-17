В Актау пройдет чемпионат Казахстана по спортивному и боевому самбо среди молодежи

Фото центра общественных коммуникаций
Всего в соревнованиях примут участие 20 команд из 17 областей и 3 городов страны.
Желающие могут прийти и поболеть за свою команду. Вход свободный.
Место сбора: спортивный комплекс «Мангистау-Арена».
Официальное открытие чемпионата - 19 февраля в 16:00.
Желающие могут прийти и поболеть за свою команду. Вход свободный.
Место сбора: спортивный комплекс «Мангистау-Арена».
Официальное открытие чемпионата - 19 февраля в 16:00.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Оставьте свой комментарий первым.