В Актау пройдет чемпионат Казахстана по спортивному и боевому самбо среди молодежи

Всего в соревнованиях примут участие 20 команд из 17 областей и 3 городов страны.Желающие могут прийти и поболеть за свою команду. Вход свободный.Место сбора: спортивный комплекс «Мангистау-Арена».Официальное открытие чемпионата - 19 февраля в 16:00.