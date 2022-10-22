Награждены лауреаты Национального конкурса «Мерейлі отбасы»

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

В этом году в конкурсе приняла участие династия Себепбаевых из Мангистауской области. Глава семьи Лесбай Себепбаев, обладатель медали «Ветеран труда», главный инженер совхозов «Мангистау», «Сынгырлау» Мангистауской области, председатель Совета старейшин села Сынгырлау, ушел из жизни.



Его жена Туйешиева Куляш 36 лет проработала библиотекарем. Она одна из первых мастеров-ремесленников, начавших собственное дело по пошиву национальной одежды в Мангистау. Куляш Туйешиева – мать-героиня, обладательница подвески «Алтын алқа».



В семье Себепбаевых 11 детей, 41 внук, 47 правнуков. Из династии вышли 16 учителей, 11 индивидуальных предпринимателей, 7 нефтяников, 5 экологов, 3 библиотекаря, 4 государственных служащих, 2 обладателя знака «Алтын белгі», 5 обладателей аттестата с отличием.



Ставший доброй традицией ежегодный конкурс образцовых семей в Казахстане - сегодня масштабное и значимое мероприятие, подчеркивающие возросшую роль семейных ценностей и позитивного образа семьи и брака в обществе. С момента проведения первого конкурса в 2014 году в нем приняли участие более 20 тыс. семей.



Открывая церемонию, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан Аида Балаева зачитала поздравление Главы государства.



- Благодаря ежегодному конкурсу вся страна узнает о семьях, в которых царит атмосфера согласия, солидарности и взаимной поддержки. И таких семей в нашей стране очень много. Во все времена семейные традиции глубоко почитались в нашем народе. Уважение старших и забота о младших являются частью нашего национального культурного кода. Семья играет ключевую роль в формировании высоких моральных принципов личности. Родители, бабушки и дедушки воспитывают в детях патриотизм, трудолюбие и стремление к знаниям, - говорится в поздравлении.



В текущем году в конкурсе приняли участие 2 542 семьи. Победители регионов представили 20 семей-лауреатов. Это представители различных профессий и трудовых династий, спортивные и творческие семьи.



На церемонии награждения присутствовали представители государственных органов, депутаты Сената и Мажилиса Парламента, члены Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан.



Семьям-лауреатам были вручены дипломы, памятные подарки, а также денежные награды в размере 1 млн. тенге. Церемония награждения завершилась праздничным концертом с участием звезд казахстанской эстрады.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.