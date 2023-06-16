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Опубликовано: Сегодня, 12:09

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Национальному конкурсу «Мерейлі отбасы» 10 лет!

К 10-летию национального конкурса «Мерейлі отбасы» приём заявок осуществляется до 1 июля.

Фото Центра общественных коммуникаций
Национальный конкурс «Мерейлі отбасы» направлен на возрождение нравственных ценностей и культивирование позитивного образа семьи и брака, повышение статуса семьи.

К участию в конкурсе допускаются семьи, члены которых имеют высокие трудовые, спортивные, творческие, интеллектуальные, научные достижения.

Конкурс проводится в три этапа.

Первый этап – районный (городской), второй – областной (города республиканского значения, столицы), третий – национальный.

Победителям областного этапа (Мангистауская область) конкурса будут вручены денежные вознаграждения. Общий призовой фонд - 2 300 млн тенге.

Желающие принять участие в национальном конкурсе могут подавать заявки в городские и районные акиматы.

Телефоны для справок:
По городу Актау: 8(7292) 33-65-73
По городу Жанаозен: 8 (72934) 77-0-04
По Бейнеускому району: 8 (72932)
2-16-80, 2-10-17
По Мангистаускому району: 8(72931)2-23-61
По Мунайлинскому району: 8 (7292) 46-62-28
По Каракиянскому району: 8(72937)2-10-77
По Тупкараганскому району: 8(72938)2-29-01



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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