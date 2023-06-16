Национальному конкурсу «Мерейлі отбасы» 10 лет!

Национальный конкурс «Мерейлі отбасы» направлен на возрождение нравственных ценностей и культивирование позитивного образа семьи и брака, повышение статуса семьи.



К участию в конкурсе допускаются семьи, члены которых имеют высокие трудовые, спортивные, творческие, интеллектуальные, научные достижения.



Конкурс проводится в три этапа.



Первый этап – районный (городской), второй – областной (города республиканского значения, столицы), третий – национальный.



Победителям областного этапа (Мангистауская область) конкурса будут вручены денежные вознаграждения. Общий призовой фонд - 2 300 млн тенге.



Желающие принять участие в национальном конкурсе могут подавать заявки в городские и районные акиматы.



Телефоны для справок:

По городу Актау: 8(7292) 33-65-73

По городу Жанаозен: 8 (72934) 77-0-04

По Бейнеускому району: 8 (72932)

2-16-80, 2-10-17

По Мангистаускому району: 8(72931)2-23-61

По Мунайлинскому району: 8 (7292) 46-62-28

По Каракиянскому району: 8(72937)2-10-77

По Тупкараганскому району: 8(72938)2-29-01