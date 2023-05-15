Стартовал приём заявок для участия в Национальном конкурсе «Мерейлі отбасы»

Национальный конкурс «Мерейлі отбасы» направлен на возрождение нравственных ценностей и популяризацию позитивной модели семьи и брака (супружества), повышение статуса семьи.



Цели проведения конкурса:

1) укрепление института семьи, нравственности, духовности, признание важности супружества;

2) повышение ответственности родителей в воспитании детей;

3) демонстрация и широкая пропаганда семейных ценностей, заботы совершеннолетних детей о нетрудоспособных и пожилых родителях;

4) пропаганда положительного имиджа казахстанской семьи.



Заявки на участие в национальном конкурсе «Мерейлі отбасы» принимаются с 15 мая по 15 июня 2023 года в бумажном или электронном варианте. За более подробной информацией можно обратиться в городские и районные акиматы по месту жительства.



Последний день приёма документов –14 июня 2023 года.