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Опубликовано: Сегодня, 16:52

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Стартовал приём заявок для участия в Национальном конкурсе «Мерейлі отбасы»

Уважаемые жители области! Стартовал приём документов на 1-ый (городской, районный) этапы национального конкурса «Мерейлі отбасы».

Фото Центра общественных коммуникаций
Национальный конкурс «Мерейлі отбасы» направлен на возрождение нравственных ценностей и популяризацию позитивной модели семьи и брака (супружества), повышение статуса семьи.

Цели проведения конкурса:
1) укрепление института семьи, нравственности, духовности, признание важности супружества;
2) повышение ответственности родителей в воспитании детей;
3) демонстрация и широкая пропаганда семейных ценностей, заботы совершеннолетних детей о нетрудоспособных и пожилых родителях;
4) пропаганда положительного имиджа казахстанской семьи.

Заявки на участие в национальном конкурсе «Мерейлі отбасы» принимаются с 15 мая по 15 июня 2023 года в бумажном или электронном варианте. За более подробной информацией можно обратиться в городские и районные акиматы по месту жительства.

Последний день приёма документов –14 июня 2023 года.



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