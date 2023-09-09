«Мерейлі отбасы» - семью из Мангистау наградили в Астане

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За десять лет в конкурсе приняли участие более 20 тысяч семей. Как правило, это многодетные образцовые и дружные семьи, которые добились успехов в различных сферах жизни.В этом году лауреатами конкурса стали 20 семей из разных регионов страны. В их числе и мангистаусцы - династия Тастемировых из села Сынгырлау Бейнеуского района.В этой семье 13 детей, 45 внуков и 58 правнуков. Главе огромного семейства, аксакалу Шалабаю - 94 года. Он Герой Труда, победитель социалистического соревнования, серебряный призер выставки достижений народного хозяйства. Его супруге Орис 85. Многодетная женщина почти 40 лет занимается изготовлением юрт. Ее работами сегодня пользуются жители всех регионов страны.Семья Тастемировых очень дружная, из поколения в поколение передает друг другу самые главные жизненные ценности, здесь царит атмосфера любви, единства и взаимопонимания. Тастемировы с детства приучены к доброте и взаимовыручке, они почитают старших и заботятся о младших, бережно относятся к окружающей среде.Все взрослые члены семьи являются квалифицированными специалистами в различных сферах деятельности и все трудолюбивые, как самые главные Тастемировы.Кстати, в данном конкурсе семьи из Бейнеуского района трижды становились победителями областного и лауреатами республиканского этапа конкурса.Семьи-победители получили специальные дипломы и ценные призы, а министр культуры и информации РК, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Аида Балаева передала им поздравления главы государства.Завершился вечер концертом звезд казахстанской эстрады.