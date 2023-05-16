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Опубликовано: Сегодня, 16:39

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В Актау прошёл областной форум в честь Международного дня семьи

В Актау прошёл областной форум «Отан отбасынан басталады» («Родина начинается с семьи»), посвящённый 15 мая – Международному дню семьи, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото Центра общественных коммуникаций
Основная цель совещания - привлечение внимания общественности к актуальным проблемам института семьи в Казахстане, повышению роли родителей в воспитании детей и проблемам воспитания в семье.

В работе форума приняли участие первый заместитель акима Мангистауской области Жумабай Карагаев, член комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме области Тлектес Болатбаева, председатель судебной коллегии по гражданским делам Мангистауского областного суда Гульажар Бакытжанова, главный имам региональной мечети Бекет ата Ануар Елжанов и гинеколог-психолог Кабира Нугманова, заместитель начальника управления местной полицейской службы Департамента полиции Батыр Кушкинов, директор областного наркологического диспансера Мади Токанов, заместитель директора по воспитательной работе Акшукурской школы-лицея Марат Каниев.

На совещании были обсуждены семейные ценности, роль родителей в семье, проблемы бытового насилия, ранней беременности среди подростков и др. Гости встречи поделились информацией о правах и здоровье ребёнка.

- Не зря говорят, что сегодня воспитанием детей занимаются только матери. Между тем, роль отца в воспитании имеет большое значение. Поэтому необходимо закрепить роль отца в семье, особенно в тех, где растут мальчики, - сказал Жумабай Карагаев.

Член комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме области Тлектес Болатбаева отметила, что необходимо открыть Центр поддержки семей.

- В случае конфликта в семье, произвола со стороны отца, матери и ребёнку некуда деваться. В центре они могли бы находиться до тех пор, пока не нормализуются отношения в семье. Кроме того, в центре квалифицированные психологи могли бы оказывать поддержку и давать консультацию. Эта инициатива помогла бы сохранить семейную гармонию, - сказала Тлектес Болатбаева.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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В Актау прошел областной форум, посвященный Международному дню семьи


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