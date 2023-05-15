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Опубликовано: Вчера, 19:33

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В Актау прошёл форум «Женщина и общество»

Сегодня в Актау, в Международный День семьи, отдел внутренней политики города и «Центр общественного развития» провели форум «Женщина и общество», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото Центра общественных коммуникаций
На мероприятии выступили заместитель акима города Нуртас Сали, финансовый эксперт, бизнес тренер Шолпан Тусупбекова, акушер-гинеколог, ювенолог, член Совета матерей Актау, психолог Кабира Нугманова, многодетная мать, обладательница подвески «Күміс алқа», блогер Жансая Сабанбай и Отличник образования РК Рыскул Игликова.

По словам Нуртаса Сали, понятия общество и женщины составляют одно целое, и их роль в нашем обществе велика.

- Понятия общество и женщины тесно связаны. Эти двое, очевидно, являются близнецами, и без женщины ни жизнь, ни развитие общества не стоят на месте. Без женщины невозможно продвижение жизни и общества вперёд. Несмотря на свою природную слабость, они сильны духом. Женщины всегда готовы наряду с мужчинами встать на защиту родины. Примером тому служит подвиг Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой. Призываю каждого из вас защищать, поддерживать и проявлять достойное уважение к слабой половине человечества. Надеюсь, что на сегодняшнем форуме вы получите полезную информацию и познакомитесь с жизненным опытом наших замечательных спикеров, - сказал Нуртас Сали.

На форуме были затронуты темы финансовой грамотности, силы образования, важности постановки целей, ценности семьи, духовного воспитания, роли женщин в обществе, повышения статуса женщин, половой грамотности, роли родителей в воспитании детей.

Гости мероприятия задавали спикерам свои вопросы и делились мнениями.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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В Актау прошел форум «Женщина и общество»


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