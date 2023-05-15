В Актау прошёл форум «Женщина и общество»

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На мероприятии выступили заместитель акима города Нуртас Сали, финансовый эксперт, бизнес тренер Шолпан Тусупбекова, акушер-гинеколог, ювенолог, член Совета матерей Актау, психолог Кабира Нугманова, многодетная мать, обладательница подвески «Күміс алқа», блогер Жансая Сабанбай и Отличник образования РК Рыскул Игликова.По словам Нуртаса Сали, понятия общество и женщины составляют одно целое, и их роль в нашем обществе велика.- Понятия общество и женщины тесно связаны. Эти двое, очевидно, являются близнецами, и без женщины ни жизнь, ни развитие общества не стоят на месте. Без женщины невозможно продвижение жизни и общества вперёд. Несмотря на свою природную слабость, они сильны духом. Женщины всегда готовы наряду с мужчинами встать на защиту родины. Примером тому служит подвиг Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой. Призываю каждого из вас защищать, поддерживать и проявлять достойное уважение к слабой половине человечества. Надеюсь, что на сегодняшнем форуме вы получите полезную информацию и познакомитесь с жизненным опытом наших замечательных спикеров, - сказал Нуртас Сали.На форуме были затронуты темы финансовой грамотности, силы образования, важности постановки целей, ценности семьи, духовного воспитания, роли женщин в обществе, повышения статуса женщин, половой грамотности, роли родителей в воспитании детей.Гости мероприятия задавали спикерам свои вопросы и делились мнениями.