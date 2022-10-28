В Каракиянском районе проходит областной конкурс фольклорных ансамблей

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Конкурс посвящён 90-летию со дня рождения музыканта, заслуженного работника культуры Республики Казахстан, заслуженного учителя, победителя республиканского конкурса «Мерейлі отбасы», почётного гражданина Каракиянского района Орына Кульсариева.В ходе конкурса был представлен видеоролик «Өнерім-өмірім» о жизни и творчестве Орына Кульсариева. Заместитель акима района Манар Тулегенов, заместитель руководителя управления культуры Гульзайда Толеугалиева выступили с приветственным словом к участникам конкурса и пожелали им удачи.В конкурсе принимают участие фольклорные ансамбли из Мунайлинского, Мангистауского, Бейнеуского, Тупкараганского районов, Актау и Жанаозена.