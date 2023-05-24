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Опубликовано: Сегодня, 19:09

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В Мангистау прошёл областной конкурс «Лучшая теплица-2023» среди образовательных организаций

В общеобразовательной школе №10 Мунайлинского района прошёл областной конкурс «Лучшая теплица-2023», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу управления образования.

Фото Центра общественных коммуникаций
Цель конкурса в рамках проекта «Жасыл Мектеп - жасыл мекенім» - активизация работы теплиц при организациях образования, повышение качества экологического образования и воспитания школьников.

В конкурсе, прошедшем 23 мая, участвовали 14 руководителей теплиц. В соответствии с правилами конкурса участники прежде всего рассказали о своих школьных теплицах, продемонстрировали выращенную продукцию, показали учебные кабинеты и презентовали работы по благоустройству территории школы. На следующем этапе конкурсанты представили видеоролики практических занятий и работ в теплице.

В видеоролике особое внимание было уделено производственным, опытно-исследовательским работам в теплице, особенностям выращивания растений. Кроме того, были рассмотрены фотоальбомы об использовании тепличной продукции, моментах сдачи, приемки и расходовании средств реализованной продукции. В ходе конкурса были выполнены практические работы по специально подготовленным вопросам.

Решением жюри среди теплиц дошкольных организаций образования І место занял Боранкульский ясли-сад Бейнеуского района, на ІІ месте-Бейнеуский ясли-сад и детский сад «Байтерек» Мунайлинского района. Третье место поделили Устюртский ясли-сад Бейнеуского района, Актауский ясли-сад №22 "Алтын бесік" и Актауский санаторный ясли-сад «Айшуак».

Среди теплиц организаций общего и технико-профессионального образования І место у общеобразовательной школы №10 Мунайлинского района, ІІ место заняла Актауская школа-гимназия №13 и «Акшукурский школьный лицей» Тупкараганского района.

Замкнули тройку лидеров представители общеобразовательной школы №22 г. Жанаозен, школы-лицея №7 Мангистауского района и Каракиянский профессиональный колледж.

На четвёртом месте - общеобразовательная школа №5 Каракиянского района и общеобразовательная школа села Сам Бейнеуского района.

Отметим, что конкурс прошёл в соответствии с планом мероприятий Управления образования.




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