В Актау прошел областной этап конкурса театрального искусства

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Действо происходило в специализированной школе-интернате для одаренных детей с углубленным изучением различных предметов. Цель мероприятия - поддержка и развитие детского и молодежного театрального творчества.Конкурс проходил по 4 номинациям: «Драматический спектакль», «Музыкальный спектакль», «Литературно-музыкальная композиция» и «Кукольный спектакль». Свои силы в нем попробовали 56 участников, разделенных на восемь команд.По итогам конкурса гран-при получили артисты театра «Шамшырак» Бейнеуской гимназии, I место у театра «Маңғаз» из 28 школы Актау, театр «Өнер полі» из школы №1 Мунайлинского района и кружок «Талант драма» Акшукурской школы-лицея Тупкараганского района поделили второе место.А третье место поделили школа №4 Мунайлинского района, театр «Өркен балалар» Жанаозена, дом творчества школьников, группа «Асыл сөз» и театр «Жас Орен» школы им.А. Жангельдина Мангистауского района.В номинации «Лучшая женская роль» победила ученица Акшукурской школы-лицея Гаухар Абдулла. А Рахимжан Таскынбай из школы №1 Мунайлинского района признан лучшим среди мужчин-актеров.В номинации «Художественное слово» отличилась Айбану Кылышбайкызы из школы имени А. Жангельдина Мангистауского района, в номинации «Лучшее актерское воплощение образа» победу отдали учащимся из Каракиянского района.