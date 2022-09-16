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Опубликовано: Сегодня, 20:22

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В Актау прошел областной этап конкурса театрального искусства

В Актау 16 сентября завершился областной этап республиканского фестиваля-конкурса театрального искусства «Удивительный мир театра», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.

Фото центра общественных коммуникаций
Действо происходило в специализированной школе-интернате для одаренных детей с углубленным изучением различных предметов. Цель мероприятия - поддержка и развитие детского и молодежного театрального творчества.

Конкурс проходил по 4 номинациям: «Драматический спектакль», «Музыкальный спектакль», «Литературно-музыкальная композиция» и «Кукольный спектакль». Свои силы в нем попробовали 56 участников, разделенных на восемь команд.

По итогам конкурса гран-при получили артисты театра «Шамшырак» Бейнеуской гимназии, I место у театра «Маңғаз» из 28 школы Актау, театр «Өнер полі» из школы №1 Мунайлинского района и кружок «Талант драма» Акшукурской школы-лицея Тупкараганского района поделили второе место.

А третье место поделили школа №4 Мунайлинского района, театр «Өркен балалар» Жанаозена, дом творчества школьников, группа «Асыл сөз» и театр «Жас Орен» школы им.А. Жангельдина Мангистауского района.

В номинации «Лучшая женская роль» победила ученица Акшукурской школы-лицея Гаухар Абдулла. А Рахимжан Таскынбай из школы №1 Мунайлинского района признан лучшим среди мужчин-актеров.

В номинации «Художественное слово» отличилась Айбану Кылышбайкызы из школы имени А. Жангельдина Мангистауского района, в номинации «Лучшее актерское воплощение образа» победу отдали учащимся из Каракиянского района.




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В Актау прошел областной этап конкурса театрального искусства


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