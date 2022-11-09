«ROBOLAND-2022»: актауские школьники стали победителями международных соревнований

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

С 3 по 5 ноября в Караганде проходил VIII Международный фестиваль робототехники, программирования и инновационных технологий «Roboland-2022».



В международных соревнованиях, которые длились три дня, приняли участие более 800 человек из Греции, России, Узбекистана, Кыргызстана и всех регионов Казахстана.



По итогам соревнований, учащиеся 10 класса общеобразовательной школы №29 имени Фаризы Онгарсыновой Руканат Акбота и Беккали Аружан в соревнованиях в категории «водный лабиринт» стали победителями. Руководитель-Марат Атаназаров.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.