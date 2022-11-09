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Опубликовано: Сегодня, 09:40

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«ROBOLAND-2022»: актауские школьники стали победителями международных соревнований

Актауские школьники, принявшие участие в международных соревнованиях «ROBOLAND-2022», стали победителями. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
С 3 по 5 ноября в Караганде проходил VIII Международный фестиваль робототехники, программирования и инновационных технологий «Roboland-2022».

В международных соревнованиях, которые длились три дня, приняли участие более 800 человек из Греции, России, Узбекистана, Кыргызстана и всех регионов Казахстана.

По итогам соревнований, учащиеся 10 класса общеобразовательной школы №29 имени Фаризы Онгарсыновой Руканат Акбота и Беккали Аружан в соревнованиях в категории «водный лабиринт» стали победителями. Руководитель-Марат Атаназаров.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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